M1X MacBook Pro event : où, comment le visionner et à quoi s’attendre ?

Apple a de nombreux fans et leur attente va bientôt s’achever. La société a annoncé aujourd’hui son deuxième « événement spécial » d’automne. Elle dévoilera très probablement son dernier ensemble de MacBook Pro alimenté par ARM.

L’événement Apple sera diffusé le 18 octobre à 19h00 en France métropolitaine. Il sera accessible en direct sur le site Web d’Apple, sur la chaîne YouTube de l’entreprise et via l’application Apple TV sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

MacBook Pro Apple Event le 18 octobre – Crédits : Apple

Comment regarder avec le site Web Apple Events :

Le site Web Apple Events est accessible à partir de n’importe quel navigateur Web. Il peut être utilisé sur un Mac, un iPhone, un iPad, un PC ou un appareil Android, et il fonctionne dans Safari, Chrome, Firefox et d’autres navigateurs. Pour regarder à l’aide du site Web Events, accédez à www.apple.com/apple-events/ à l’aide d’un navigateur Web au moment approprié pour regarder. Vous pouvez visiter le site dès maintenant pour ajouter un rappel d’événement à votre calendrier.

L'événement Unleashed peut aussi être visionné directement via l'application Apple TV sur des appareils compatibles.

sur des appareils compatibles. Enfin sur YouTube. L’espace réservé pour l’événement Apple du 18 octobre est aussi déjà disponible et vous pouvez le visiter maintenant pour définir un rappel.

MacBook Pro M1X, le nouveau Mac mini et d’autres surprises

A quoi devons-nous nous attendre ? Au très attendu MacBook pro, bien sûr ! Car la célèbre saga MacBook Pro de 2021 touches à sa fin. Et le timing serait parfait, car les unités MacBook Pro actuelles sont presque totalement indisponibles et en rupture de stock dans tous les magasins Apple Store.

D’après plusieurs fuites, voici a quoi nous pouvons nous attendre concernant le MacBook Pro 14″ et 16″: Mini affichage LED

Cadres plus petits (pas de texte « MacBook Pro » en bas)

Webcam 1080p ENFIN

Les modèles de base auront 16 Go de RAM

Les modèles de base auront 512 Go de stockage

Un prix similaire entre le 14 et le 16 pouces

Ils comprendront une nouvelle brique d’alimentation

Selon les rumeurs les nouveaux MacBook Pro ne sont pas les seules innovations Mac qu’Apple aurait en préparation. Le nouveau Mac mini devrait être présenté avec des spécifications identiques à celles du MacBook Pro M1X avec jusqu’à 64 Go de RAM, un processeur à 10 cœurs et 16 ou 32 cœurs graphiques. Le reste est encore trop incertain pour être annoncé. Néanmoins la liste a peu de chance de se limiter a ces seuls items. Patience…

