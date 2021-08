Apple : les MacBook Pro de 2022 seraient équipés d’écrans OLED fournis par Samsung

Apple compte sur Samsung pour livrer les panneaux OLED destinés aux modèles MacBook Pro de l’année prochaine, si l’on en croit les informations partagées par le média coréen The Elec.

Samsung, le fournisseur d’écrans d’Apple, en serait aux premières étapes de la préparation de sa ligne de production pour les écrans OLED qui devraient être utilisés dans les futurs modèles de MacBook Pro.

MacBook Pro – Crédit : Tirza van Dijk / Unsplash

The Elec indique que la nouvelle ligne OLED « Gen 8.5 » de Samsung serait utilisée pour fournir des écrans aux nouveaux iPad, puis aux nouveaux MacBook Pro prévus en 2022. En effet, selon un précédent rapport de ETNews, Apple compterait utiliser des écrans OLED à la place des écrans LCD actuels dans certains iPad en 2022. Ming-Chi Kuo avait lui aussi déclaré qu’Apple adopterait l’OLED dans l’iPad Air en 2022.

Cependant, cabinet Display Supply Chain Consultants avait ensuite corrigé cette affirmation en déclarant qu’Apple ne sortira pas d’iPad OLED avant 2023. Quoi qu’il en soit, que ce soit en 2022 ou en 2023, l’arrivée d’écran OLED sur les iPad d’Apple serait une excellente nouvelle, puisque Samsung utilise déjà ce type d’écran sur ses Galaxy Tab S depuis maintenant quelques années.

Le prochain MacBook Pro sera équipé d’un écran Mini-LED

Avant de voir arriver un potentiel MacBook Pro équipé d’un écran OLED l’année prochaine, on sait que la prochaine génération de MacBook Pro 14 et 16 pouces sera bien équipée d’une dalle Mini-LED. D’après un rapport de DigiTimes, nous apprenions hier que la production des nouveaux MacBook Pro M1X Mini-LED 14 et 16 pouces avait débuté, ce qui confirmait que ces modèles arriveraient bien d’ici la fin de l’année.

Nous avions déjà appris que les ordinateurs allaient profiter de nouvelles connectiques, dont notamment un port HDMI, un lecteur de carte SD, une prise jack et marqueront la fin de la Touch Bar. On retrouvera également une puce M1X, qui comptera deux coeurs supplémentaires par rapport à la puce M1 actuelle.

Enfin, on sait que les MacBook Pro 14 et 16 pouces qui seront dévoilés en fin d’année seront tous deux équipés d’une caméra 1080p, et devraient arriver peu de temps après le lancement de la nouvelle génération d’iPhone 13.

Source : The Elec