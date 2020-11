iPhone 12 mini : la recharge sans fil MagSafe d’Apple est plus lente qu’avec les autres modèles

Le prochain iPhone 12 mini d’Apple se chargera plus lentement avec le nouveau chargeur sans fil MagSafe de la société que les autres modèles d’iPhone 12, selon un document de support Apple récemment mis à jour.

L’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et le futur iPhone 12 Pro Max offrent tous des vitesses de chargement allant jusqu’à 15 W avec le chargeur sans fil MagSafe, mais l’iPhone 12 mini est limité à une puissance de 12 W.

Un iPhone 12 avec une coque en silicone et le chargeur MagSafe – Crédit : Apple

Le chargeur MagSafe d’Apple est assez controversé. Bien que son design apporte quelque chose de nouveau dans le domaine, celui-ci peut abîmer les coques, démagnétiser les cartes et faire chauffer l’iPhone. Des utilisateurs ont même remarqué qu’il était compatible avec le Samsung Galaxy Z Fold 2.

Avec l’iPhone 12 mini, Apple a enfin pensé aux petites mains. Le nouveau modèle de la gamme est si petit qu’il est plus compact que l’iPhone SE 2020 ou que celle des iPhone 8, 7, 6s et 6. Cependant, à cause de sa taille, Apple a vraisemblablement dû réduire la puissance maximale du chargeur sans fil MagSafe.

Quelles différences avec les autres modèles d’iPhone 12 ?

Selon Apple, l’iPhone 12 mini peut atteindre la puissance de 12W avec un adaptateur d’alimentation USB-C qui est à 9V/2,03A ou plus. Toutefois, le document indique que la puissance fournie à tout moment à tout modèle d’iPhone 12 varie en fonction de divers facteurs, dont la température et l’activité du système. Pour les autres modèles d’iPhone 12, une puissance de pointe de 15W peut être obtenue avec un adaptateur USB-C Power Delivery à 9V/2,22A ou 9V/2,56A ou plus.

Il est également recommandé de brancher d’abord le chargeur MagSafe sur le secteur avant de brancher un iPhone 12. Si vous connectez l’iPhone avant de brancher le chargeur MagSafe, il prendra par défaut un courant plus faible jusqu’à ce que vous le retiriez pendant trois secondes. Le chargeur MagSafe fournira par défaut une puissance de 7,5 W lors de la charge des AirPods, et peut-être même plus lentement s’il s’agit d’un appareil compatible avec la norme Qi. Pour rappel, le chargeur MagSafe est disponible à la vente sur le site d’Apple, au prix de 45,00 euros.

Source : Apple