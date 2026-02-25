Marché des voitures électriques : après l’essor de 2025, un frein en vue pour 2026

Crédit : Envato

Voitures électriques : un ralentissement mondial prévu l’an prochain

Après une année 2025 marquée par une forte progression des ventes de voitures électriques, l’élan pourrait freiner en 2026, selon BloombergNEF. Le ralentissement s’explique par une combinaison de facteurs géographiques et réglementaires. En Chine, les subventions publiques diminuent progressivement : l’avantage fiscal pour 2026 a été réduit de moitié et le programme de prime à la casse a été restreint. Le gouvernement cherche à limiter la concurrence excessive sur un marché déjà saturé. Cela a eu un impact direct sur la croissance des ventes. Les constructeurs locaux, comme BYD, voient leur rythme annuel ralentir, alors que Geely et Xiaomi poursuivent lentement leur montée en puissance. Les ventes dans les petites villes et les zones rurales restent particulièrement difficiles à stimuler.

En vue de compenser ce ralentissement, les constructeurs chinois ont multiplié leurs exportations vers l’étranger. Près d’un million de véhicules ont été vendus hors Chine au cours des trois premiers trimestres de 2025, soit une augmentation de 54 % par rapport à 2024.

Aux États-Unis, le marché connaît également des turbulences. La suppression du crédit d’impôt fédéral de 7 500 dollars après septembre et l’assouplissement des normes d’économie de carburant ont provoqué un net recul des ventes. En novembre, celles-ci ont chuté de 41 % sur un an. Les experts estiment que le marché pourrait rester difficile jusqu’en 2027 ou 2028, malgré des perspectives à long terme toujours positives.

En Europe, le ralentissement est davantage lié à la politique. Alors que Bruxelles prévoit d’assouplir les règles sur les moteurs thermiques pour 2035, certaines décisions restent incertaines et freinent l’adoption des véhicules électriques. Les constructeurs doivent naviguer entre ces évolutions réglementaires et la demande réelle des consommateurs, ce qui contribue à limiter la croissance du marché.

Les constructeurs continuent d’investir et d’innover

Globalement, BloombergNEF anticipe la vente de 24,3 millions de voitures électriques de tourisme en 2026, soit une progression de seulement 12 % par rapport à 2025, contre 23 % l’année précédente. Même si le marché reste en expansion, la hausse s’annonce nettement moins rapide que lors des années précédentes.

Malgré ce ralentissement, les marques continuent d’investir et de se développer à l’international. BYD, Zeekr, Chery et SAIC visent notamment à renforcer leur présence en Europe, principal marché d’exportation, malgré les droits de douane. Ces stratégies permettront aux constructeurs de compenser, en partie, le ralentissement des ventes sur leurs marchés domestiques et de continuer à élargir leur empreinte mondiale.

Source : Auto Plus