Marvel : Scarlett Johansson revient sur le rôle de Black Widow qu’elle a failli ne pas avoir

Alors que Black Widow voit ses ventes exploser au cinéma et sur Disney+, l’interprète de Natasha Roumanoff fait le point sur les 10 dernières années passées dans le MCU. Pour les fans de Marvel, Scarlett Johansson est l’actrice parfaite pour incarner Black Widow. Ils ont du mal à imaginer quelqu’un d’autre à sa place. Pourtant, elle a bien failli ne pas décrocher le rôle pour Iron Man 2 en 2010.

Scarlett Johansson dans Black Widow – Crédit : Marvel Studios

En effet, Scarlett Johansson n’était pas le premier choix des studios Marvel pour jouer le rôle de Black Widow. Elle a finalement excellé dans ce rôle au travers des différents films du MCU. Elle a même eu un film entièrement dédié à la Veuve noire. Désormais, Scarlett Johansson est prête à quitter le MCU et à se tourner vers de nouveaux projets.

« Je n’ai pas eu le rôle et j’étais assez déçue », révèle Scarlett Johansson

Dans une interview à distance accordée à Ali Plumb de BBC Radio 1, Scarlett Johansson est revenue sur ce rôle qu’elle a failli ne jamais avoir et qui a finalement chamboulé sa carrière. Elle a expliqué que : « j’étais une grande fan du premier Iron Man. Et je voulais travailler avec Jon Favreau et Rober Downey Jr. et puis je n’ai pas eu le rôle et j’étais assez déçue, ça arrive tout le temps ». Marvel avait à ce moment choisi Emily Blunt pour jouer la Veuve Noire.

Scarlett Johansson a ensuite ajouté que : « fatalement, plusieurs semaines plus tard, l’actrice qui a été choisie pour le rôle à l’origine n’a pas pu le faire à cause d’un conflit d’horaires. Alors, Jon m’a appelée, nous nous sommes revus et j’ai dit : ‘Oui, je suis extrêmement disponible ». L’actrice a ainsi eu le rôle de ses rêves. Cela ne l’empêche pas de regretter d’avoir été sexualisée dans les premiers films du MCU.

Enfin, Scarlett Johansson a révélé que personne ne s’imaginait le potentiel qu’avait le Marvel Cinematic Universe il y a 10 ans. Personne, « à part Kevin Feige probablement ». Pour l’actrice de Black Widow, « cela a été une décennie incroyable. À ce moment-là, je n’aurais jamais pu imaginer à quel point cela changerait notre vie ». Elle est maintenant prête à faire ses adieux au MCU sans regret, d’autant plus qu’elle trouve la mort de Black Widow logique.

