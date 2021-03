Marvel : Thanos règne sur l’univers et fait de Hulk son chien de garde

Thanos peut être encore plus cruel que ce que le MCU nous a montré. Dans une réalité alternative, le Titan fou a réussi à vaincre les Avengers, et à faire de Hulk son esclave.

Dans la série de comics Thanos Wins, le grand méchant Marvel révèle l’aspect le plus immonde de sa personnalité. Après avoir tué tous ceux qui se trouvaient sur son chemin, le titan fou décide de garder un des Avengers en vie. Mais celui-ci préfèrerait mourir plutôt que de subir le destin auquel il se retrouve condamné.

Hulk est devenu le chien de garde de Thanos – Crédit : Marvel Comics

Dans le numéro 15 de la série, Thanos découvre une version alternative de lui-même vivant quelques milliers d’années plus tard : King Thanos. Celui-ci règne sur l’univers et cherche toujours à attirer l’affection de La Mort, la femme pour qui il n’a pas hésité à assassiner ses enfants. Thanos continue de détruire tous ceux qui le menacent, et emploie une méthode des plus atroce pour se débarrasser définitivement de ses ennemis. Il donne ces derniers à manger à Hulk, devenu son prisonnier et véritable esclave. Le géant est désormais le chien de garde du roi Thanos, qui le tient d’ailleurs au bout d’une laisse.

Hulk a dévoré ses amis Avengers

On découvre un Bruce Banner plus âgé, vivant au milieu des squelettes de ses anciens amis. Parmi le tas d’ossements, on reconnait notamment le casque de Thor ou encore les griffes de Wolverine. On apprend également que Hulk a dû manger Captain America, dont on aperçoit le bouclier dans le décor.

Écoeuré et fatigué de sa tragique existence, l’ancien Avenger ne souhaite qu’une chose : que quelqu’un vienne mettre fin à son calvaire. Lorsque le Surfer d’Argent tente de le sauver, Hulk le supplie de le tuer. Finalement, le sauveur n’aura pas à prendre cette décision, puisque Thanos et King Thanos se débarrassent des deux super-héros.

L’intrigue incroyablement sombre et cruelle de ce comics ne sera sans doute jamais adaptée dans le MCU. Mais elle permet d’explorer un peu plus l’esprit sadique d’un des plus grands vilains Marvel, qui malgré tout, manquera aux fans. L’ombre de Thanos planera néanmoins sûrement sur les prochains films de la phase 4, et notamment sur Les Éternels, qui sortira en novembre prochain.

Source : SCREEN RANT