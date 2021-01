Marvel : Thanos sera de retour dans le film Eternals

Marvel n’en a pas fini avec son plus célèbre super-vilain Thanos. Le titan fou serait en effet au casting du film Eternals, a confirmé le créateur du personnage.

Les fans de Marvel espéraient au moins une référence à Thanos dans Eternals, ils auront finalement droit à un caméo. L’auteur de comics et co-créateur du personnage Jim Starlin a confié dans un podcast que le grand méchant de la saga Inifity serait présent dans le film.

Thanos bientôt de retour dans le MCU ? – Crédit : Marvel Entertainment

L’information n’a pas été confirmée par Marvel Studios, mais Starlin semble confiant dans ses déclarations : « J’ai entendu, confirmé par Marvel Studios, qu’il allait faire au moins une apparition dans Les Éternels, donc il sera par là. Ce n’est pas quelque chose que j’invente. C’est quelque chose que j’ai lu quelque part. », a-t-il révélé au site ComicBook.com.

Il s’agira néanmoins certainement d’un simple caméo. Thanos a été réduit en poussière dans Avengers : Endgame, et on sait que l’intrigue du film Eternals se déroule après le snap d’Iron Man. La phase 4 du MCU introduira donc sans aucun doute un nouveau super-vilain. Mais le Titan fou pourrait certainement faire une apparition dans une séquence racontant l’histoire passée des Éternels. Il existe en effet un lien crucial entre Thanos et ces personnages, puisque le géant fait partie de cette espèce. Il est d’ailleurs le cousin de Thena, qui sera incarnée par Angelina Jolie dans le film.

La jeunesse de Thanos dans Eternals ?

Selon le synopsis du film, Eternals se déroulera sur plusieurs milliers d’années. Il est donc très probable que l’on croise une version jeune de Thanos dans un ou plusieurs flashbacks sur sa planète natale Titan. À l’époque, le géant violet n’était pas encore un monstre. Il pourrait donc être intéressant de découvrir qui était vraiment Thanos avant de devenir le vilain assoiffé de pouvoir que l’on connaît.

Certaines théories vont cependant un peu plus loin et imaginent que la mort de Thanos dans Avengers : Endgame pourrait être l’événement qui pousserait les Éternels à se révéler au monde. Le synopsis parle néanmoins « d’une tragédie » inattendue, ce qui ne semble pas vraiment coller à la victoire des Avengers contre Thanos. Mais si tel était le cas, le caméo de ce dernier pourrait alors être lié aux événements de la phase 3. Il faudra être encore un peu patient pour le savoir. Eternals sortira en salles le 5 novembre 2021.

L’impact de Thanos sur la phase 4 du MCU comparé à la crise du coronavirus

Source : LRM Online