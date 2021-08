Marvel : une nouvelle menace pour le multivers

Une jeune version de Thanos rejoint les Maîtres du Mal – Crédit : Marvel

On le sait, les Avengers ont de nombreux ennemis. Le dernier en date pour le Marvel Cinematic Universe n’est autre que Kang le Conquérant. Mais dans les comics, ces génies du mal sont bien plus nombreux. Et parfois divins. On pense notamment à Knull, roi des symbiotes, dont le trône est désormais occupé par Venom. Et dans Free Comic Book Day Avengers/Hulk #1, les Maître du Mal ont présenté un nouveau roster. Pour rappel, il s’agit d’une équipe de super-vilains, apparue pour la première fois en 1964.

Une nouvelle équipe de super-vilains

Une nouvelle équipe des Maîtres du Mal – Crédit : Marvel

Les Maîtres du Mal ont eu plusieurs membres au fil des générations. Et dans Free Comic Book Day Avengers/Hulk #1, une nouvelle équipe est présente. L’histoire débute dans un monde nommé la Carrière de Dieu à l’intérieur d’un trou noir du multivers. Les Avengers ressentent une perturbation dans l’espace-temps et envoient un groupe de soldats cyborgs morts-vivants. Ces derniers peuvent voyager dans le temps et doivent analyser l’origine du problème.

L’un de ces cyborgs atterrit sur la Terre-10222 où l’Atlantide n’a jamais sombré dans la mer, devenant un empire mondial. Mais ce dernier est intercepté par une version démoniaque et féroce de Wolverine. Et Logan n’est pas seul. On trouve le Docteur Fatalis, un jeune Thanos, Le Bouffon Vert et Madame Masque. On trouve aussi ce qui semble être Crâne Noir, à savoir le Crâne Rouge porteur de Venom.

Cette nouvelle équipe semble être responsable de la perturbation du multivers. Si Thanos ou Docteur Fatalis sont déjà des vilains, leur présence en tant que Maîtres du Mal les rend encore plus dangereux. Si les autres membres sont aussi redoutables que Wolverine, les Avengers risquent d’affronter une menace inquiétante.

Avec une ligne temporelle perturbée, les Avengers affrontent une sérieuse menace. On le sait, rétablir l’équilibre n’est jamais aisé. Surtout lorsque des super-vilains décident de semer le chaos.

Si la nouvelle équipe des Maîtres du Mal n’est pas entièrement connue, la suite du comics devrait nous apporter des réponses. Savoir l’objectif visé par ce groupe considéré comme très sérieux.

Source : CBR