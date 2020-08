Marvel’s Agents of SHIELD : MODOK a failli être le vilain de la saison 7

La série Agents of SHIELD de Marvel vient de se terminer mercredi dernier aux États-Unis. La septième et dernière saison a bien failli introduire MODOK en tant que vilain, mais Marvel a empêché la production de l’utiliser au dernier moment.

Crédit : Marvel Entertainment

ABC a diffusé en deux parties la finale de Marvel’s Agents of SHIELD ce mercredi 12 août. Créée par Joss Whedon, Jed Whedon et Maurissa Tancharoen, la série s’est terminée après 7 saisons et 136 épisodes. La production avait prévu d’utiliser le personnage MODOK en tant que vilain de la saison 7 jusqu’à ce que Marvel change d’avis et l’interdise. Les studios auraient-ils prévu de l’introduire officiellement dans le MCU ?

MODOK arriverait-il enfin dans le MCU ?

MODOK, qui signifie Mental Organism Designed Only for Killing, est un super-vilain issu des comics Marvel. Il n’a jusqu’à présent jamais figuré dans un film du MCU, mais cela pourrait être sur le point de changer. Marvel Television qui s’occupe des séries Marvel et Marvel Studios qui est responsable des films du MCU sont quelquesfois en conflit. Les personnages utilisés pour les séries télévisées ne franchissent jamais la barrière du MCU. Ils s’appuient sur l’univers de Marvel, mais vous ne les verrez jamais apparaître sur grand écran. C’est par exemple le cas de The Punisher, dont la série vient d’être annulée par Netflix, mais que Marvel aurait prévu de rebooter.

Ainsi, si MODOK était introduit dans Agents of SHIELD, il ne pourrait pas être utilisé dans le MCU. Cette idée semble avoir dérangé Marvel puisqu’il a empêché la production de s’en servir. À l’occasion d’une interview accordée à AV Club, les showrunners ont expliqué ce qu’il s’est passé avec MODOK. Ils ont déclaré que : « on nous a initialement donné le feu vert pour utiliser certains personnages de Marvel, et nous avons commencé à raconter une histoire basée sur ces personnages – MODOK – puis ils [MARVEL] l’ont rétracté ».

Au final, la décision de Marvel était peut-être une bonne chose pour les fans du MCU. Nous connaissons déjà les personnages confirmés de la Phase 4, mais rien ne dit que MODOK ne s’ajoutera pas bientôt à la liste. N’oublions pas non plus que Ant-Man 3 dont la sortie en salles est prévue pour la Phase 5 en 2022 devrait introduire un nouveau grand vilain. De plus, ce ne serait pas non plus surprenant d’assister à l’arrivée de MODOK dans une série Disney+. Quoi qu’il en soit, tout porte à croire que Marvel a déjà décidé de son avenir.

Source : Screen Rant