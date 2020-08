Marvel : voici tous les personnages confirmés pour la Phase 4 du MCU

La Phase 4 du MCU débute progressivement. L’occasion de revenir sur les personnages, méchants comme gentils, qui occuperont le petit et le grand écran ces prochains années.

C’est avec Avengers: Endgame, qui a eu droit à sa bataille finale rétro façon 16-Bits, que la Phase 3 du MCU s’est terminée. Depuis, plusieurs films sont déjà prévus, dont Black Widow, tandis que les super-héros s’inviteront sur nos écrans pour les années à venir. Et avec le début de la Phase 4 de Marvel sous l’égide Disney, l’occasion de dresser une liste des personnages déjà confirmés. Gentils, méchants, plus nuancés, cette nouvelle étape promet énormément aux fans de l’univers connecté.

Une longue liste de personnages confirmés

La Phase 4 du MCU promet énormément de nouveaux personnages, campés par des acteurs, actrices, plus ou moins connus. Mais qui sont ceux déjà confirmés ? On trouve :

Ajax, leader des Eternals, jouée par Salma Hayek

Alexi Shostakov aka Red Guardian, la version soviétique de Captain America, joué par David Harbour (Stranger Things) dans Black Widow

Dane Whitman, aka Black Knight, joué par Kit Harrington (Game of Thrones) dans Eternals

Druig, super-vilain dans Eternals, joué par Barry Keoghan

Blade, chasseur de vampires déjà connu des spectateurs, joué par Mahershala Ali (Moonlight)

Gilgamesh, joué par Don Lee dans Eternals

Ikaris, puissant Eternals, sera joué par Richard Madden

She-Hulk fera son apparition, mais aucune actrice n’a encore été officialisée

John Walker aka US Agent, remplaçant de Captain America, présent dans la série Disney+ The Falcon and The Winter Solider et joué par John Walker

Kamala Khan aka Mme Marvel, aucune actrice n’a encore été officialisée

Kate Bishop, successeur de Hawkeye, jouée par Hailee Steinfeld

Kingo, dans Eternals, campé par l’acteur indien Kumail Nanjiani, le personnage se faisait passer pour une star de Bollywood

Kro, chef des Déviants, mais aucun acteur n’a été confirmé

Lady Loki qui, comme son nom l’indique, sera une version féminine de Loki et jouée par Sofia Di Martino

Makkari, membre des Eternals, jouée par Lauren Ridloff

Mandarin, chef de l’organisation Ten Rings, joué par Tony Leung dans Shang-Chi

Moon Knight, Marc Spector de son vrai nom, mais aucun acteur officialisé

Mason, présent dans Black Widow et incarné par O-T Fagbenle

Melina Vostokoff aka Iron Maiden, jouée par Rachel Weisz dans Black Widow

Phastos, membre des Eternals, campé par Tyree Henry

Sersi, autre Eternals, jouée par Gemma Chan

Shang-Chi, joué par Simu Liu dans le film portant le nom du héros

Sprite, jouée par Lia McHugh dans Eternals

Taskmaster, grand méchant de Black Widow, déjà aperçu dans les trailers, on ignore en revanche quel acteur se trouve derrière le masque (surprise !)

Than, une Eternals jouée par Angelina Jolie

Yelena Belova, jouée par Florence Pugh dans Black Widow et qui succédera à l’héroïne

Une Phase 4 amorcée au cinéma et sur petit écran

La Phase 4 du MCU promet d’être dense en nouveaux personnages. De quoi offrir un nouveau souffle à l’univers connecté après le grand final des Avengers, pendant lequel beaucoup de héros sont morts. Mais Disney ne compte pas miser que sur ses productions cinématographiques, comme Black Widow, Spider-Man 3 ou Captain Marvel 2, dans lequel Carol Danvers pourrait y gagner un nouveau pouvoir. Le studio mise à fond sur sa plate-forme de SVOD, Disney+, pour étendre l’univers Marvel avec des séries. Plusieurs ont déjà été officialisées, comme Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, qui a déjà son premier teaser, Wandavision, Loki, Hawkeye, What if… ?, She-Hulk et Moon Knight.

