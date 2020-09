Marvel’s Agents of SHIELD : un fan crée le générique de fin version Avengers Endgame

Daisy Johnson jouée par Chloe Bennet dans le générique fan-made – Crédit :

Diffusée pour la première fois en 2013, Agents of SHIELD est la première série télévisée du MCU. Après 7 saisons et un total de 136 épisodes, inutile de vous dire qu’elle occupe une place spéciale dans le cœur des fans de l’univers. Malgré le fait qu’elle soit terminée pour de bon, les passionnés continuent à partager des fan arts créés en son hommage. Celui que nous vous présentons aujourd’hui a été publié exprès le jour même de la finale de la série Marvel, c’est-à-dire le 12 août dernier. Un utilisateur YouTube du nom de « Random Guy » a créé un générique de fin s’inspirant fortement de celui d’Avengers : Endgame.

Le générique de fin s’inspirant sur celui d’Endgame est très bien réalisé

L’utilisateur « Random Guy » a précisé qu’il a travaillé sur cette vidéo pendant trois mois afin de pouvoir la sortir à temps pour la finale d’Agents of SHIELD. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il a suivi le format du générique de fin d’Avengers : Endgame à la lettre. En effet, la vidéo se termine en présentant les six agents de la première saison. Ces agents sont Grant Ward (Brett Dalton), Jemma Simmons (Elizabeth Henstridge), Leo Fitz (Iain De Caestecker, Melinda May (Ming-Na Wen), Daisy Johnson (Chole Bennet) et Phil Coulson (Clark Gregg).

Bien entendu, d’autres agents et personnages emblématiques de la série figurent également dans la vidéo. Nous pouvons par exemple citer Alphonso Mackenzie (Henry Simmons), Elena Rodriguez (Natalia Cordova-Buckley) et Deke Shaw (Jeff Ward). Après avoir regardé la vidéo, de nombreux fans partagent le même avis dans les commentaires : ce générique est tellement incroyable qu’il aurait pu faire partie du véritable final.

Agents of SHIELD fait partie du MCU, mais les références aux Avengers sont très rares et se font principalement sous la forme de personnages secondaires comme l’apparition de Nick Fury ou sous la forme de métaphores. Les studios Marvel refusent effectivement que leurs super-héros apparaissent sur petit écran dans une série télévisée. C’est d’ailleurs probablement pour cette raison que le personnage MODOK a failli être le super-vilain de la saison 7 avant que Marvel ne l’interdise. Qui sait, il fera peut-être partie de la liste des personnages de la Phase 4 du MCU et apparaîtra pour la première fois sur grand écran. Les saisons 1 à 6 de Marvel’s Agents of SHIELD sont disponibles sur Netflix.

