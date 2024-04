Meilleur drone : quel modèle acheter en 2024 ?

D’abord réservé à une certaine clientèle, le marché du drone s’est développé et n’importe qui peut aujourd’hui profiter de cette expérience. Il en existe de toutes les tailles et à tous les prix. Alors si vous avez du mal à vous y retrouver, découvrez notre sélection des meilleurs drones.

Notre top 3 des meilleurs drones

Actuellement, le marché des drones est très vaste. Il existe des modèles à quelques dizaines d’euros et d’autres à quelques milliers d’euros. Cependant, s’il y a une constante dans ce secteur, c’est la marque qui domine le marché : DJI. Ils existent d’autres fabricants, mais le constructeur chinois est devenu la référence pour les amateurs comme pour les plus experts. C’est la raison pour laquelle, il domine cette sélection.

Au moment de réaliser votre achat, il y a de nombreux facteurs à prendre en compte. La qualité des vidéos et même l’expérience de vol peuvent beaucoup différer d’un produit à l’autre. Et il ne faut pas oublier que cela reste un sérieux investissement. De même, ce sont des appareils assez fragiles et la question du SAV est essentielle dans ce domaine. Voici notre comparatif des meilleurs drones de 2024.

DJI Ryze Tello, le meilleur premier prix

DJI Ryze Tello Le meilleur premier prix € Drone Dji Ryze Tello White-Dji 70€

On commence évidemment notre sélection avec un drone du célèbre fabricant DJI (également réputé pour ses stabilisateurs) et plus particulièrement avec son modèle Ryze Tello. Ce dernier n’est pas le plus récent, mais son prix est très intéressant. Sans vous ruiner, vous pourrez profiter de tout le savoir-faire de la marque (avec tout de même quelques compromis).

C’est littéralement un mini-drone de par son format et son poids de 89 grammes. Une nouvelle fois faite attention quand il y a du vent. Sinon, il fonctionne uniquement grâce à l’application dédiée. Sur l’appareil, on trouve seulement un bouton pour l’allumer et l’éteindre. Enfin l’interface est basique, et donc très simple à utiliser. Il dispose d’une caméra de 5 Mpx capable de capter des images en 720p. C’est correct, mais la qualité vidéo laisse à désirer surtout quand il est en déplacement.

Sur ce modèle on trouve une batterie de 1150 mAh qui offre une autonomie d’environ 10 minutes. C’est peu, cependant, difficile de s’attendre à mieux à la vue du tarif. Seul bémol, il faut attendre presque 1h30 pour le recharger. On ne peut que vous conseilliez de vous procurer une ou plusieurs batteries en plus. Dans tous les cas, le DJI Ryze Tello est un très bon choix pour s’initier à l’utilisation de drones. Il est également conseillé pour des enfants.

DJI FPV, le meilleur drone pour découvrir le pilotage en immersion

DJI FPV Le meilleur drone pour découvrir le pilotage en immersion € Drone Dji Fpv Combo-Dji-Dji 800€

Le DJI FPV est un appareil un peu particulier, il est destiné à être utilisé avec un casque FPV pour offrir une superbe immersion. Évidemment, ce dernier est fourni avec le drone. C’est un modèle particulièrement compact, mais assez lourd avec un poids de 786 grammes. Parfait comme à partir de 800 grammes il faut répondre à certaines contraintes.

Sinon, pour être plus précis, il s’agit d’une version « racer », destinée normalement à la course. Pour le reste, il dispose de la fonction retour automatique et d’un GPS intégré. Mais son point fort se trouve du côté de sa transmission. En effet, il est possible de l’utiliser à plus de 10 km de vous. En plus il est capable d’atteindre une vitesse de 100 km/h. En immersion, le rendu est incroyable. Surtout, que ce modèle embarque une caméra 4K 60 ips et il est possible de directement enregistrer les vidéos sur une carte mémoire microSD. Enfin, il offre une superbe autonomie de 20 minutes.

Et même si son prix dépasse les 900 euros, au final pour ce type de produit, le tarif reste vraiment correct. Seul bémol sur DJI FPV, le casque qui n’est pas des plus confortables. Mais cela dépend du ressenti de chacun.

DJI Mavic Mini 2, le bon rapport qualité/prix

DJI Mavic Mini 2 Le bon rapport qualité/prix € Drone DJI Mini 2 Fly More Combo -… 635.99€

Le drone DJI Mavic Mini 2 n’est peut-être pas le meilleur modèle du fabricant, mais il offre de bonnes performances, le tout pour un prix correct. C’est un appareil compact, facilement transportable et il pèse seulement 250 grammes.

Il se recharge via un port USB-C et il est possible de directement ajouter une carte mémoire microSD pour enregistrer ses images. D’ailleurs, sur ce point, il est capable de capter des vidéos en 4K en 30 ips. Pour avoir du 60 ips, il faudra baisser la qualité pour du 1080p. Dans tous les cas, le résultat est très bon. Comme toujours, il est fourni avec une télécommande, sur laquelle on peut poser son smartphone. Et une nouvelle fois, il vous faudra télécharger l’application dédiée. Côté vol on retrouve une commande pour faire décoller le drone automatiquement et dans l’ensemble il est très facile et plaisant à utiliser.

Il atteint environ 30 km/h en mode normal, mais il est capable de dépasser les 50 km/h en mode turbo. Enfin, en termes de distance, il pourra fonctionner à environ 1 km voire un peu plus. Seul regret, ce modèle ne dispose pas de capteurs d’obstacles, alors surveiller bien la batterie et ne le perdez pas des yeux. Dans l’ensemble, on retrouve peu des options qui font la renommée de la marque chinoise.

DJI Mini 4 Pro, le dernier-né des drones DJI

DJI Mini 4 Pro Le dernier-né des drones DJI € Dji Drone DJI Mini 4 Pro (GL) Blanc 759.37€

Nous poursuivons notre comparatif, avec le dernier drone à avoir rejoint le catalogue du fabricant, le DJI Mini 4 Pro. Comme son nom l’indique, il s’agit du successeur au Mini 3 Pro. Il améliore certains éléments qui ont fait le succès de ce dernier. Tout d’abord, nous vous présentons ici sa version standard à 799 €. Si vous souhaitez posséder une manette avec écran ou des accessoires supplémentaires, il va falloir vous tourner vers les coffrets à 999 ou 1129 euros.

Dans tous les cas, il est équipé d’un capteur de 48 Mpx et d’un objectif 24 mm. Il est capable de prendre des vidéos en 4K à 60 ips. La qualité des vidéos est juste excellente, de quoi ravir les amateurs comme les professionnels. Ensuite, comme son prédécesseur, il pèse tout pile 249 grammes, pour éviter d’être soumis à la législation. Cela va donc vous offrir une grande liberté d’utilisation. Pour rappel, dans cette version, il faut utiliser votre smartphone avec la radiocommande. Quoiqu’il arrive, l’application est toujours ergonomique et simple d’approche.

D’un autre côté, il possède 2 Go de capacité de stockage, mais on trouve des ports microSD, sur la commande et sur l’appareil. Sinon, il se montre très stable en vol et comme souvent, on retrouve un système de capteurs d’évitement à 360°. Pour finir, sa batterie amovible assure une trentaine de minutes d’autonomie. Cette dernière se recharge en USB-C. En résumé, ce DJI Mini 4 Pro reprend la recette qui a fait le succès de son aîné. Cependant, il a également l’avantage d’avoir un prix de départ inférieur de 1000 euros.

DJI Mini 3 Pro Smart Controller, un drone aussi compact que performant

DJI Mini 3 Pro Smart Controller Un drone aussi compact que performant € Drone Dji Mini 3 Pro Smart… 679.77€

On arrive maintenant sur le DJI Mini 3 Pro Smart Controller, un drone plus évolué que la version Mavic Mini 2. Si les deux appareils ont une chose en commun, c’est leur poids de 249 grammes et leur compacité. Mais le Mini 3 Pro est lui capable de filmer en 4K 60 ips grâce à son capteur 1,3 pouce de 48 Mpx. Il est même possible d’utiliser le Slow Motion et dans tous les cas la qualité d’image est excellente notamment grâce à une très bonne stabilisation.

Il est capable de détecter les obstacles grâce un ensemble de capteurs avant, arrière et même sous ce dernier. Et dans l’ensemble, ce modèle offre de nombreuses options différentes via son application. D’ailleurs, sur cette version pas besoin d’utiliser votre smartphone ou une tablette, l’écran est directement intégrée la manette. Celle-ci est plutôt ergonomique et simple à utiliser. De plus, on peut directement y intégrer la carte mémoire microSD. Sinon la qualité de vol est toujours aussi superbe avec une grande portée de transmission. C’est presque un problème, il est tellement petit que s’il s’éloigne trop on risque de le perdre de vue.

Pour terminer, il embarque une batterie de 2453 mAh qui va offrir plus de 30 minutes d’autonomie d’après la marque. En bref, un le DJI Mini 3 Pro Smart Controller est un choix aussi intéressant pour des amateurs que pour des professionnels, notamment grâce à la qualité de ses vidéos.

DJI Avata, le meilleur drone FPV de DJI

DJI Avata Le meilleur drone FPV de DJI € Dji Avata Pro-View Combo – Drone-Dji 840€

Nous avons déjà présenté un bon drone pour du pilotage en immersion, et pour finir ce comparatif, nous vous proposons un des meilleurs appareils dans le domaine : le DJI Avata. Mais ce n’est pas son seul point fort. Précisons tout de suite qu’il est disponible seul à 579 euros. Pour obtenir le casque et tous les accessoires nécessaires il faudra débourser environ 1499 euros.

Pour commencer, il est capable de prendre des vidéos en 4K à 60 ips ou en 2,7K jusqu’à 120 ips. La qualité photo est aussi très bonne, mais c’est vraiment sur la partie photo que le DJI Avata est le plus à l’aise. Pour la partie vol, cette dernière est étonnamment simple. Même si vous n’avez jamais utilisé cette technologie, vous vous y habituerez facilement. Le casque DJI Goggles 2 comme le contrôleur sont particulièrement réussis. Cependant, il est aussi possible de le faire voler grâce à la télécommande. Niveau sensation, vous allez adorer notamment grâce à son mode M qui lui permet de presque atteindre les 100 km/h.

Enfin, ce modèle conçu pour des vols sportifs dispose d’un design compact qui le rend très solide pour sa catégorie. De plus, il pèse seulement 410 grammes. Côté batterie, le fabricant annonce environ 20 minutes d’autonomie, mais tout va dépendre de votre utilisation. Si on doit lui faire un reproche, c’est d’être un drone assez bruyant.

Pour finir, si vous êtes un professionnel et que le prix ne vous fait pas peur (environ 2800 €), vous pouvez vous tourner vers un modèle premium le DJI Mavic 3 Pro que nous avons testé.

Pour rappel FPV signifie : First Person View.

🤔 Qui peut piloter un drone ?

Dans le principe toutes les personnes de plus de 14 ans peuvent piloter un drone. Cependant, il existe une exception pour les modèles dépassant 800 grammes. Au-delà de ce poids, vous devrez suivre une formation en ligne sur le site AlphaTango. Cette dernière est nécessaire si vous souhaitez rester dans la légalité. Après l’avoir réalisé, vous obtenez un certificat qui vous sera valable pendant 5 ans. Enfin, à chaque fois que vous faites voler votre drone, vous vous devez de l’avoir avec vous. Pour finir, on rappellera qu’il est interdit de les faire voler de nuit.

Les règles ont certaines différences pour les appareils d’avant ou d’après 2021. Pour plus de détails, rendez-vous sur ce site.

⚖️ Quelles sont les règles à respecter pour piloter un drone ?

Quand vous voulez piloter votre appareil, vous devez vous soumettre à différentes règles peu importe le modèle et le poids de ce dernier. Nous avons ici listé pour vous les choses essentielles à retenir.

Interdiction de survoler des personnes

En vol, ne jamais dépasser une hauteur de 10 mètres

Interdiction de voler la nuit

Vous devez toujours garder votre appareil à portée de vue

Interdiction de voler près d’un terrain d’aviation ou dans un espace public (ni en agglomération)

Vous devez poser votre drone si un autre aéronef est dans les airs (comme un hélicoptère)

Ne pas survoler des sites de types sensibles : centrales nucléaires, terrains militaires…

Pour la partie vidéo, respecter la vie privée

Interdiction de survoler le lieu d’un accident

Pour plus détails sur les zones interdites de survol, vous pouvez vous rendre sur le site Géoportail.

🪫 Quels accessoires sont indispensables pour faire voler un drone ?

Selon le modèle que vous avez acheté, vous trouverez différents accessoires dans la boîte. Mais certains sont plus essentiels que d’autres. Ici, nous allons énoncer, toutes les choses nécessaires pour éviter les mauvaises surprises.

Avant tout de chose, précisons que la plupart du temps vous devrez le connecter à un smartphone ou une tablette, donc posséder un bon appareil est important. Pour commencer, vous l’avez compris, l’autonomie d’un drone n’est pas son point fort. Mieux vaut donc avoir plusieurs batteries avec soi et de quoi pouvoir les recharger comme une batterie externe ou un hub de recharge. Ensuite, comme ils sont capables de prendre des vidéos en 4K, il est possible que le stockage atteigne vite sa limite. Alors se procurer des cartes mémoires microSD est toujours un plus.

Sinon avoir certaines pièces de rechange comme des hélices est intéressant en cas d’accident. Enfin, la sacoche de transport n’est pas toujours fournie, alors qu’elle est très utile. Faites attention à cela au moment de votre achat.