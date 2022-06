Meilleurs nettoyeurs vapeur : lequel choisir en 2022 ?

Kärcher SC2 © Kärcher

Si vous en avez assez de passer la serpillière, voici les nettoyeurs à vapeur, à la fois rapides, performants, modernes et polyvalents. Un produit d’entretien pratique qui ne coûte pas cher, idéal pour nettoyer vos parquets, carrelages ou lino. Il existe en revanche des dizaines de modèles différents à acheter. Difficile donc de s’y retrouver tant les marques sont nombreuses.

Notre sélection des meilleurs nettoyeurs vapeur disponibles en 2022 a été érigée en fonction de leur rapport qualité-prix, du nombre d’accessoires avec lesquels ils sont fournis (lingettes, têtes, etc.), de leur autonomie ou encore, de leurs dimensions ou de leur capacité en eau. Voici notre sélection.

Quels sont les meilleurs nettoyeurs vapeur en 2022 ?

9,5/10 Rowenta RY7777WH 249,99€ > Boulanger On aime Aspire et nettoie sainement, particulièrement efficace

Autonomie illimitée

Bonne longueur de câble

Garanti 5 ans On n’aime pas Difficile pour passer sous les meubles

Un peu lourd Verdict : Voici l’un de nos favoris, le nettoyeur vapeur Clean & Steam Revolution RY7777WH de Rowenta. Double fonction, il nettoie et aspire en même temps, ce qui est très pratique à l’utilisation. Ultra rapide, la vapeur est prête en 30 secondes et vous disposez d’une autonomie jusqu’à 30 minutes grâce à son grand réservoir. Vous pouvez adaptez le débit vapeur grâce à 3 réglages qui prennent en charge tous les types de surfaces. Un accessoire se clipse facilement sur la tête de l’appareil et lui permet de nettoyer efficacement les tapis et moquettes. Son cable de 7,5 mètres de long vous permet de nettoyer une grande surface sans avoir à le débrancher.

9,5/10 Kärcher SC2 Easy Fix 139,99€ > Amazon On aime Un prix plus qu'attractif (souvent proposé à 100 €)

Idéal pour les petites et moyennes surfaces

Moins de 3 kg

Les rangements intégrés On n’aime pas Le réservoir d'eau mériterait à être plus grand

Temps de chauffe un peu long

Pas forcément pratique pour passer partout

Attention, l'appareil a tendance à être très chaud ! Verdict : Proposé à moins de 100 euros, le nettoyeur vapeur SC2 est le roi de l’entrée de gamme. S’il est un peu moins puissant que les autres modèles de la gamme avec 3,2 bar, ce nettoyeur vapeur est très léger (moins de 3 kg) et permet de nettoyer jusqu’à 75 m2 avec son réservoir d’un litre. Comptez environ six minutes de temps de chauffe pour l’utiliser, ce qui n’est assez long. Côté accessoires, le nettoyeur est livré avec une buse pour sol, deux tubes allongeurs, une bonnette pour suceur à main et une serpillière en coton. Le nettoyeur de vitres est vendu séparément.

9/10 Polti Vaporetto Smart 120 249€ > Amazon On aime Un rapport qualité prix presque imbattable

Une polyvalence à toute épreuve

Deux ans de garantie (et un excellent service client)

Particulièrement maniable

Un réservoir d'eau conséquent de 2 litres

Vendu avec 11 accessoires On n’aime pas Un câble de 4 mètres, c'est un peu court

La fonction pour laver les vitres n'est pas très efficace

Quelques soucis de fuites constatés Verdict : Proposé à un peu plus de deux cents euros, le Polti Vaporetto Smart 120 est un concurrent particulièrement sérieux au Karcher SC4, qui est plus difficile à trouver en stock en 2022. D’une puissance de 4 bars, il est extrêmement bien équipé avec ses 11 accessoires (14 si acheté sur Amazon). Son temps de chauffe de seulement deux minutes est on ne peut plus respectable, d’autant plus que son autonomie est quasi illimitée puisqu’on peut recharger la cuve en cours d’utilisation.

7,5/10 Polti Vaporetto Eco Pro 3.0 319€ > Amazon On aime Sa puissance de 4,5 bars

Le débit de la vapeur est réglable, pour plus de précision

Rapport qualité-prix très correct

Longueur du fil On n’aime pas Absence du niveau d'eau

L'enrouleur du câble est difficile d'accès

Le temps de chauffe est un peu long Verdict : Le Polti Vaporetto Eco Pro 3.0 est un bon choix, surtout si vous avez besoin d’un nettoyeur vapeur puissant. Il profite d’une pression importante de 4,5 bars : l’idéal pour nettoyeur toutes les surfaces sans trop se fatiguer. Si l’on regrettera quelques petits détails (difficile d’enrouler câble, absence du niveau d’eau et temps de chauffe un peu long), il affiche un excellent rapport qualité-prix vis-à-vis de ce que propose la concurrence. Il est livré avec divers accessoires, brosses, lave-vitres, buse vapeur, serpillère, lance vapeur ainsi qu’un sac pour le rangement.

7,5/10 Black & Decker FSM1630 149,99€ > Darty On aime Débit de vapeur puissant et permanent à 72 °C

Débit de vapeur variable à la poignée selon le type de sol

Prêt en 15 secondes On n’aime pas Câble un peu court

Petit réservoir

Bras un peu court Verdict : Le nettoyeur vapeur FSM1630 est idéal pour un nettoyage complet et surtout, rapide : il lui suffit de 15 secondes pour être fonctionnel. Son réservoir est un peu petit : 460 ml seulement. Sa conception est toutefois bien pensée avec son filtre anti-calcaire qui lui promet une meilleure durée de vie. Sa dimension compacte et son poids de 2,9 kg lui garantissent une grande manœuvrabilité. Il est livré avec 2 patins en microfibre, un patin delta en microfibre pour les angles et un adaptateur pour nettoyer les tapis et moquette.

7/10 Kärcher SC1 Easyfix 75€ > Auchan On aime Pression de 3 bars

Débit vapeur de 80 g/min

Chauffe rapide de 3 minutes

Sécurité enfant On n’aime pas Réservoir trop juste

Autonomie limitée Verdict : Si vous préférez le format balais et que vous n’avez pas un budget conséquent, le SC1 est un nettoyeur vapeur d’entrée de gamme à privilégier. Il offre la puissance d’un nettoyeur vapeur traineau et le format compact d’un balai. Petit et maniable, il se range facilement même dans les petits espaces. Prêt à l’emploi en seulement 3 minutes, il s’utilise à la volée, sans avoir à trop se prendre la tête.

Comment utiliser un nettoyeur vapeur ?

La bonne méthode de nettoyage à la vapeur dépend de l’appareil spécifique et de la surface que vous nettoyez. Pour les surfaces courantes telles que les tapis, les tissus d’ameublement, les sols durs, les comptoirs et les intérieurs de voiture, commencez par aspirer la poussière et les débris.

Ensuite, testez le nettoyeur à vapeur sur une petite surface avant de commencer à vaporiser toute votre surface. Enfin, utilisez l’accessoire approprié pour ajouter de la vapeur à une zone que vous souhaitez cibler, en suivant les instructions de votre manuel d’utilisation. Laissez la surface sécher complètement.

Si vous utilisez un défroisseur pour les vêtements, tenez-le à environ 15 cm de la surface et effectuez des mouvements rapides de haut en bas jusqu’à ce qu’il apparaisse propre. Laissez ensuite le tissu sécher entièrement.

Quel est le meilleur type de nettoyeur vapeur pour un usage domestique typique ?

Le meilleur type de nettoyeur à vapeur pour un usage domestique typique est un nettoyeur à usages multiples. Les nettoyeurs à vapeur polyvalents peuvent se présenter sous plusieurs formes et être utilisés sur diverses surfaces à l’aide des accessoires inclus. Tous les modèles de notre sélection sont adaptés à cet usage.

Puis-je mettre une solution de nettoyage des sols dans un nettoyeur vapeur ?

De manière générale, vous ne devez jamais mettre une solution de nettoyage de sol dans un nettoyeur à vapeur, car cela peut corroder les composants internes et annuler la garantie. La plupart des fabricants recommandent d’utiliser uniquement de l’eau.

Certains nettoyants pour tissus d’ameublement sont accompagnés d’un échantillon de la solution d’une marque qui aidera à lutter contre les taches. Dans cette situation, il est toujours préférable d’utiliser la solution de nettoyage vapeur compatible avec l’appareil recommandé par la marque.

À quelle fréquence faut-il nettoyer avec un nettoyeur vapeur ?

L’utilisation d’un nettoyeur à vapeur tous les trois à six mois peut aider à prolonger la durée de vie de vos tapis, meubles et rideaux. Si vous avez des animaux de compagnie, vous voudrez peut-être le passer toutes les six semaines environ. En ce qui concerne vos sols, vos carreaux et autres surfaces dures, utilisez un nettoyeur à vapeur aussi souvent que nécessaire.