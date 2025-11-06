Messenger ferme bientôt : gardez vos messages avant qu’il ne soit trop tard

À partir du 15 décembre, il ne sera plus possible de se connecter à Messenger depuis l’application installée sur l’ordinateur. Voici ce qu’il faut faire pour continuer à discuter et garder vos messages avant la fermeture.

Messenger ne sera plus disponible sur ordinateur dès le 15 décembre

Avec le temps, certaines applications cessent d’être rentables, surtout quand elles ne sont plus beaucoup utilisées ou qu’elles proposent les mêmes fonctions que d’autres. C’est pour cette raison que Meta, la société mère de Facebook, a décidé de mettre fin à l’application Messenger sur ordinateur.

À partir du 15 décembre, Messenger ne sera plus accessible sur Mac ni sur Windows. Ceux qui souhaitent continuer à discuter devront passer par le site web de Facebook.

Le jour de la fermeture, une notification apparaîtra pour prévenir les utilisateurs. D’après les informations disponibles sur le centre d’aide de Facebook, les utilisateurs de Mac auront encore 60 jours pour accéder à l’application avant qu’elle soit complètement désactivée. Une fois ce délai passé, Messenger ne fonctionnera plus du tout sur ordinateur.

Les personnes qui utilisent Messenger sans compte Facebook pourront continuer à discuter sur Messenger.com, comme avant. Il ne sera pas nécessaire de créer un profil Facebook. Meta recommande simplement de désinstaller l’application une fois qu’elle sera inutilisable.

Comment garder ses messages avant la fermeture ?

Avant de passer à la version web, il est important de sauvegarder ses conversations. Pour cela, il faut activer le stockage sécurisé et définir un code PIN depuis l’application de bureau. Cela permet de conserver tout l’historique des discussions et d’y accéder plus tard sur le site.

Pour cela, ouvrez les Paramètres en haut de la photo de profil, rendez-vous dans Confidentialité et sécurité, cliquez sur Conversations chiffrées de bout en bout, choisissez Stockage des messages, puis vérifiez que l’option Activer le stockage sécurisé est bien activée.

Un retour en arrière pour Messenger

La version de bureau de Messenger avait été lancée en 2020, en pleine pandémie de Covid-19. Elle offrait un moyen simple de rester en contact avec ses proches pendant les confinements, à une époque où les échanges en ligne avaient explosé.

Meta avait d’ailleurs constaté une hausse massive du trafic. En mars 2020, les échanges de messages avaient augmenté de plus de 50 %, et les appels vocaux ou vidéo sur Messenger et WhatsApp avaient doublé dans plusieurs pays.

Cinq ans plus tard, la situation a changé. La plupart des utilisateurs préfèrent désormais la version web ou mobile. Meta estime donc qu’il n’est plus nécessaire de maintenir l’application sur ordinateur. La société met ainsi fin à cette version, tout en continuant d’améliorer ses services en ligne.

Source: Yahoo!Finance