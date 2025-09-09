Mesurez votre fréquence cardiaque avec le Wi-Fi, sans gadget coûteux

Il est désormais possible de mesurer sa fréquence cardiaque grâce au Wi-Fi, sans recourir à des équipements coûteux ou compliqués et sans contact direct avec la personne.

Crédit : Freepik

Plus besoin de montre connectée pour connaître votre fréquence cardiaque, le Wi-Fi suffit

Des chercheurs ont trouvé un moyen de mesurer la fréquence cardiaque en utilisant le Wi-Fi d’un simple Raspberry Pi. Habituellement, pour suivre votre rythme cardiaque, on se tourne vers une montre connectée ou une ceinture cardio. Mais cette équipe a démontré qu’un petit ordinateur à moins de 100 euros peut effectuer cette tâche avec une grande précision. La puce Wi-Fi du Raspberry Pi est capable de détecter les battements du cœur grâce aux variations du signal.

L’idée peut sembler sortir d’un roman de science-fiction. Pourtant, le projet Pulse-Fi montre que c’est possible. Dans leur étude, les chercheurs expliquent que les signaux Wi-Fi changent lorsqu’ils traversent le corps humain. En envoyant un signal Wi-Fi à travers une personne et en captant ce qui revient de l’autre côté, ils peuvent observer des variations correspondant aux battements cardiaques.

Ces informations sont ensuite analysées par un algorithme de machine learning. Ce programme a été spécialement entraîné pour reconnaître les perturbations du signal liées au cœur. La fréquence cardiaque peut être surveillée à distance, sans contact direct avec la personne.

Les résultats sont impressionnants

Pulse-Fi a été testé sur 118 individus. En seulement cinq secondes, le système peut mesurer le rythme cardiaque avec une précision similaire à celle d’un appareil médical. De plus, le dispositif fonctionne dans toutes les positions, que la personne soit assise, debout ou même en mouvement.

Le plus surprenant est que tout cela fonctionne avec un Raspberry Pi, un petit ordinateur abordable. Il n’y a donc pas besoin d’équipements coûteux ou complexes. Cependant, les chercheurs avertissent qu’il est dangereux de tenter de reproduire ce système à la maison, car la précision et la sécurité ne seraient pas garanties.

Source : XDA Developers