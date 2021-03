Les Google Pixel peuvent désormais mesurer votre rythme cardiaque avec leur appareil photo

Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de smartphones Google Pixel de suivre leur fréquence cardiaque et leur respiration, éliminant ainsi le besoin de porter constamment un objet connecté comme une montre intelligente ou un bracelet connecté.

Google Pixel 5 en couleur « Subtilement sauge » – Crédit : Google

Google a récemment ajouté de nombreuses fonctionnalités amusantes à ses Google Pixel. Il est par exemple désormais possible transformer votre smartphone en caméra sous-marine. D’autres fabricants comme Xiaomi ont récemment permis à leurs derniers smartphones de mesurer le rythme cardiaque grâce à l’application Mi Health, et il s’avère que cette fonctionnalité est étonnamment précise.

Les fonctions de surveillance de la santé de l’application Google Fit sont actuellement limitées aux smartphones Pixel. Cependant, Google a promis qu’elle sera bientôt étendue à d’autres smartphones Android. Les Google Pixel vont bientôt accueillir un nouveau membre, puisque le leaker OnLeaks a récemment partagé des rendus du Pixel 5a.

Comment mesurer votre rythme cardiaque sur votre Google Pixel ?

Pour mesurer votre rythme cardiaque, il vous suffit de placer votre doigt sur la lentille arrière de l’appareil photo de votre téléphone à pixels et d’exercer une légère pression. L’application Google Fit détectera le pouls au bout de votre doigt pour mesurer votre fréquence cardiaque. Cette nouvelle fonctionnalité est conçue pour fonctionner avec les caméras avant et arrière.

Pour mesurer la fréquence respiratoire, vous devrez garder votre smartphone Pixel sur une surface stable et ne pas bouger lorsque vous mesurerez votre pouls. De plus, Google déclare que l’application Google Fit surveillera le mouvement de votre cage thoracique, et vous donnera ensuite la fréquence respiratoire en nombre de respirations par minute. Selon Google, elle aurait une précision de plus ou moins 2% près, ce qui est excellent.

Google a commencé à déployer la mise à jour de son application Google Fit hier pour les Google Pixel, il se peut donc qu’elle n’arrive pas avant quelques jours sur votre smartphone. Vous pouvez dès maintenant vérifier si vous l’avez reçue en vous rendant dans la section mise à jour du Google Play Store.

Source : Google