Meta utilise vos images sans prévenir ? Voici comment désactiver l’option

Meta pourrait analyser secrètement les photos de votre téléphone. En prenant le temps de vérifier les réglages qui autorisent l’accès à votre pellicule, vous gardez le contrôle sur vos photos et empêchez Facebook d’en faire usage sans votre accord explicite.

Protégez vos photos. Vérifiez vos réglages Facebook dès maintenant

Depuis peu, certains utilisateurs de Facebook ont remarqué de nouveaux réglages qui permettent à Meta d’accéder aux photos stockées dans leurs téléphones. L’entreprise serait capable d’analyser et de conserver ces images, parfois sans que l’autorisation claire de l’utilisateur ait été donnée.

Dans les paramètres de l’application, deux options liées à la pellicule photo apparaissent. Elles permettent à Meta de générer des propositions basées sur l’intelligence artificielle, comme des collages et des résumés de voyage. Le souci, c’est que plusieurs personnes affirment ne pas avoir été averties par une notification avant que ces fonctions ne soient activées. Si une fenêtre vous demande d’autoriser le « traitement cloud » et que vous acceptez, vous permettez automatiquement à Meta d’examiner vos images et même certains traits de votre visage grâce à son IA.

Une fois activées, ces options servent à créer des albums personnalisés, des suggestions de publication ou encore des versions modifiées de vos photos. Les résultats ne sont visibles que par vous, sauf si vous choisissez de les partager. Meta insiste sur le fait que ces données ne seront pas utilisées pour la publicité ciblée. Néanmoins, l’accès complet à votre galerie peut représenter un vrai risque pour la vie privée, surtout si vous n’avez jamais donné votre accord en connaissance de cause.

Comment désactiver ces options ?

Si vous craignez que Facebook ait déjà activé ces paramètres sur votre compte, il est possible de les désactiver facilement. Voici la marche à suivre :

Commencez par ouvrir l’application Facebook sur votre smartphone, qu’il soit Android ou iPhone. Une fois connecté à votre compte, allez dans le menu principal représenté par trois lignes en bas de l’écran. Dans ce menu, cherchez la section Paramètres et Confidentialité, puis sélectionnez Paramètres.

Faites ensuite défiler jusqu’à trouver l’option Suggestions de partage de pellicule. En l’ouvrant, vous verrez deux réglages distincts. Si les boutons sont bleus, cela signifie que les fonctions sont actives et que Meta peut déjà analyser vos photos. Pour les désactiver, il suffit de taper dessus afin qu’ils deviennent gris.

La première option à couper est « Obtenir des suggestions de pellicule lorsque vous naviguez sur Facebook ». Cela empêche l’application d’utiliser les données de base de vos images, comme la date et les vidéos marquées en favoris. La seconde, « Obtenir des idées créatives grâce au traitement cloud », doit, elle aussi, être désactivée. Sans cela, Facebook continuera d’envoyer automatiquement vos médias vers ses serveurs pour générer des créations personnalisées.

Source : ZDNET