Meta se tourne à nouveau vers les monnaies virtuelles avec les « Zuck Bucks »

Meta a abandonné son projet de cryptomonnaie Diem, mais le géant derrière les réseaux sociaux Facebook et Instagram n’a pas dit son dernier mot quant aux monnaies virtuelles. Selon un nouveau rapport de Financial Times, Meta aurait d’autres projets en cours, dont une monnaie virtuelle surnommée les « Zuck Bucks ». C’est du moins le surnom donné à cette monnaie virtuelle par les employés de l’entreprise qui a perdu 500 milliards de dollars depuis son changement de nom, de Facebook à Meta.

Mark Zuckerberg – Crédit : Anthony Quintano, CC BY 2.0

Les Zuck Bucks surnommés ainsi en l’honneur de Mark Zuckerberg sont « peu susceptibles » d’être une nouvelle cryptomonnaie. En effet, Meta se serait définitivement éloigné des cryptomonnaies et s’intéresserait davantage à des jetons intégrés dans ses applications. Ils seraient entièrement contrôlés par la société. Les Zuck Bucks seraient similaires aux Robux, la monnaie virtuelle du populaire Roblox qui cache de nombreux vices sous ses airs de jeu pour enfants. On peut aussi penser aux V-Bucks de Fortnite, mais nous avons encore peu d’informations au sujet de ces Zuck Bucks.

À lire aussi > Facebook (Meta) : Zuckerberg a perdu 30 milliards de dollars en un instant

Des Zuck Bucks, des NFTs et des jetons sociaux, Meta a plusieurs projets en cours

En plus des Zuck Bucks, Meta se préparerait aussi à se lancer dans les NFT. D’après le rapport de Financial Times, la société aurait prévu de publier et de partager des NFTs sur Facebook. Un projet pilote serait lancé à la mi-mai. Les adhésions pour certains groupes Facebook pourraient ainsi être limitées aux propriétaires de NFTs. D’ailleurs, Mark Zuckerberg avait déjà annoncé qu’Instagram accueillerait bientôt des NFTs.

Le rapport de Financial Times évoque également la création de « jetons sociaux » ou « jetons de réputation ». Comme leur nom l’indique, ces jetons numériques seraient distribués pour distinguer les utilisateurs Facebook. En effet, les jetons « pourraient être émis comme récompenses pour des contributions significatives dans des groupes Facebook, par exemple ».

Enfin, Meta envisagerait également de se spécialiser dans les services financiers plus traditionnels. Selon le rapport, la société pourrait proposer des prêts pour aider les petites entreprises. Pour le moment, Meta n’a pas encore confirmé l’existence de tous ces projets. Lauren Dickson, une porte-parole de la société a déclaré que « nous n’avons aucune mise à jour à partager aujourd’hui. Nous envisageons en permanence des innovations de produits pour les particuliers, les entreprises et les créateurs. En tant qu’entreprise, nous nous concentrons sur la construction du métavers et cela inclut à quoi pourrait ressembler les paiements et les services financiers ». Les Zuck Bucks, dont le véritable nom est encore inconnu, pourraient donc être la monnaie officielle du métavers de Meta.

Source : The Verge