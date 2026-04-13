Android Auto accueille enfin une application Google essentielle

L’application de visioconférence Google Meet s’invite désormais dans les voitures compatibles avec Android Auto. Pensée pour la route, cette intégration se limite toutefois à l’audio.

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Google continue d’étendre son arsenal d’applications dans nos voitures. Après l’arrivée récente de Google Meet sur CarPlay, c’est au tour d’Android Auto d’avoir droit à une version allégée de l’application de visioconférence. Le géant de Mountain View a mis à jour sa page d’assistance en ajoutant des informations détaillées sur le fonctionnement de Meet dans l’habitacle. Cette intégration survient quelques jours après l’arrivée de YouTube et l’intensification du déploiement de Gemini.

Google Meet débarque dans Android Auto

“Cette application offre une expérience simplifiée, axée sur l’audio, conçue pour réduire les distractions”, précise Google en préambule. Sans surprise, l’expérience utilisateur est allégée au maximum. Les appels vidéo sont désactivés et vous ne pouvez pas vous servir des fonctionnalités interactives habituelles (levée de main, questions-réponses, chat, sondages). Tout est fait pour aider le conducteur à garder les yeux sur la route.

Vous pourrez donc rejoindre vos appels Google Meet, mais vous ne verrez personne. Il ne sera pas possible de présenter de diapositives ni de lever la main pour prendre la parole. Seuls deux boutons apparaissent sur l’interface d’appel : couper ou réactiver le micro et raccrocher. Vous pourrez notamment rejoindre des réunions programmées depuis l’onglet ‘Programmé’ qui affiche les événements à venir.

Vous aurez aussi la possibilité d’appeler rapidement vos contacts ou groupes récents via l’onglet Historique. Contrairement à l’application mobile ou desktop, les appels Google Meet sur Android Auto démarrent instantanément. Il n’y a pas d’écran de pré-appel avant d’entrer dans la réunion.

Si vous avez besoin d’utiliser la vidéo ou les autres fonctionnalités de Meet, garez votre voiture en sécurité et dégainez votre smartphone. Paradoxalement, les comptes professionnels ne sont pas encore pris en charge alors que Meet est avant tout un outil de travail. Concrètement, les appels en cours s’afficheront bien à l’écran mais les réunions à venir et l’historique des appels resteront inaccessibles.