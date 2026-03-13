Microsoft abandonne l’un des projets les plus prometteurs du Xbox Game Pass

Le Xbox Game Pass préparait en coulisses un programme intéressant tant pour les joueurs que pour les développeurs. Malheureusement, le projet a été abandonné après quatre ans de développement.

Comment améliorer le Xbox Game Pass ? Soucieux de rendre son service plus attractif, Microsoft planche depuis plusieurs années sur la question. En 2022, le géant de Redmond avait annoncé le développement du “Projet Moorcroft”. L’idée ? Permettre aux studios de partager des démos des jeux en cours de développement afin que les abonnés puissent les essayer. Un moyen de recréer l’expérience “prise en main” des salons de jeux vidéo mais directement depuis chez soi.

Intégrer un tel système au Xbox Game Pass constituerait un moyen efficace de démocratiser l’accès à ces jeux tout en soutenant davantage les studios indépendants en leur offrant une visibilité accrue. Grâce à un tel programme, les développeurs pourraient en outre recueillir des retours précieux sur leurs créations afin de les peaufiner avant de les lancer dans le grand bain. Quant aux joueurs, ils auraient l’occasion de découvrir et d’essayer en avant-première de nouveaux titres, tout en participant à leur amélioration.

Microsoft abandonne le Projet Moorcroft sur le Xbox Game Pass

Cette idée prometteuse restera toutefois lettre morte, du moins dans sa forme actuelle. Interrogé par The Game Business, Guy Richards, directeur d’ID@Xbox, vient d’annoncer officiellement l’abandon du Projet Moorcroft. Le décrivant comme “un programme exploratoire visant à améliorer la prise en charge des démos sur Xbox”, il assure que les démos restent un axe prioritaire pour Microsoft , “mais dans une direction légèrement différente de celle de Moorcroft”.

L’utilité des démos pour les développeurs de jeux vidéo est indéniable. Elles leur offrent la possibilité de recueillir des retours précieux et d’identifier des bugs ou des problèmes passés inaperçus, mais aussi de commencer à fédérer une communauté autour du jeu avant son lancement. Il est regrettable que Microsoft ait abandonné le projet Moorcroft, mais on peut espérer qu’il finira par renaître sous une autre forme.

“Ces derniers temps, nous avons expérimenté différentes approches avec les démos. Nous organisons nos propres festivals de démos ID@Xbox sur le Microsoft Store, ce qui est une excellente opportunité pour proposer des jeux en avant-première aux joueurs”, précise d’ailleurs Guy Richards.