Microsoft impose Edge pour utiliser le nouveau Outlook : une fusion controversée

Microsoft introduit une exigence controversée pour sa nouvelle application Outlook sur Windows 10 et 11 : l’installation du navigateur Edge. En parallèle, Outlook se dote de fonctionnalités IA innovantes, dont la possibilité d’organiser des réunions via le chatbot Copilot pour les abonnés Microsoft 365.

Outlook © Microsoft

Microsoft a récemment introduit une nouvelle condition pour utiliser son application Outlook gratuite sous Windows 10 et Windows 11, suscitant ainsi une vague de réactions dans la communauté en ligne. Pour accéder à ses emails via la nouvelle version d’Outlook, l’utilisateur doit impérativement avoir le navigateur Edge de Microsoft installé et opérationnel sur son appareil.

Microsoft Edge, obligatoire pour utiliser le nouveau Outlook

Cette exigence a été révélée par des utilisateurs sur le forum en ligne Reddit, qui ont partagé des captures d’écran d’un message d’erreur indiquant que la nouvelle version d’Outlook nécessite l’installation d’Edge.

Le cœur du problème réside dans le fait qu’Outlook utilise Microsoft Edge Webview 2 pour exécuter certaines fonctions web. Bien que la plupart disposent déjà d’Edge installé par défaut sur Windows, ceux qui avaient choisi de désinstaller le navigateur pourraient se voir contraints de le réinstaller pour utiliser Outlook. Rappelons que Microsoft vous laissera (officiellement) désinstaller Edge dès mars 2024.

Des nouveautés d’IA pour le nouveau Outlook

Outre cette nouvelle obligation d’utiliser le navigateur de Microsoft, Outlook s’enrichit également de fonctionnalités d’intelligence artificielle. Prochainement, il sera possible d’utiliser le chatbot Copilot pour organiser des réunions directement à partir des fils d’emails dans Outlook. Copilot pourra générer des invitations comprenant un nom approprié pour la réunion, un ordre du jour, un résumé du fil d’email sur lequel la réunion est basée et une liste des participants.

La fonctionnalité « Planifier avec Copilot » sera lancée dans le cadre du programme Preview de Microsoft en mars, avant un lancement public réel en mai. Cependant, pour bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité IA, il faudra être abonné à Microsoft 365.

La nouvelle version d’Outlook impose l’utilisation d’Edge.

utlook intègre des fonctionnalités IA, dont le chatbot Copilot pour planifier des réunions.

Ces nouveautés nécessitent un abonnement Microsoft 365 et seront disponibles au public en mai.