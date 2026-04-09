Windows 11 : tous les bugs ont été corrigés selon Microsoft, non, vous ne rêvez pas

La page de suivi officielle de Windows 11 ne recense plus aucun problème ouvert. Un état des lieux inédit, mais à relativiser.

La page Windows Update proposant une mise à jour vers Windows 11 24H2, la version dont Microsoft considère désormais tous les bugs connus comme résolus. © Shutterstock

Depuis quelques jours, la documentation de Microsoft consacrée aux bugs et incidents connus de Windows 11 affiche un tableau inhabituel : toutes les entrées sont marquées comme résolues. Les versions 24H2, 25H2 et même la toute récente 26H1, réservée aux appareils équipés de puces Snapdragon X2, ne présentent plus aucun problème officiellement recensé.

Pour la version 24H2, livrée fin 2024 avec une liste conséquente de dysfonctionnements, le chemin aura été long. Perte d’accès au lecteur C: sur certains PC Samsung, échecs d’authentification dans les applications Microsoft, erreurs d’installation via WUSA… autant d’irritants que Redmond a corrigés au fil des mises à jour cumulatives, les derniers correctifs datant de mars 2026. La 26H1, elle, n’a tout simplement jamais eu de bug répertorié, ce qui s’explique par son périmètre restreint : il s’agit d’une édition préinstallée sur du matériel neuf, non distribuée via Windows Update.

Ce que « zéro bug connu » signifie vraiment

Il serait naïf de lire cette annonce comme un certificat de perfection : le registre officiel ne reflète que les problèmes identifiés, reproduits et confirmés par les équipes de Microsoft. Des anomalies non documentées persistent, et chaque Patch Tuesday peut en introduire de nouvelles. Celui de janvier 2026, par exemple, avait provoqué des plantages d’Outlook et des échecs de connexion Bureau à distance, rappelant la fragilité de cet équilibre.

Un calendrier chargé pour la suite

Microsoft a d’ailleurs annoncé le mois dernier un plan ambitieux pour retravailler Windows Update, le menu Démarrer et la barre des tâches, en réponse aux demandes les plus fréquentes de la communauté. Des changements concrets devraient apparaître dans les prochaines builds Insider. En parallèle, la version 24H2 en éditions Home et Pro atteindra sa fin de support en octobre 2026, ce qui pousse Microsoft à déployer la 25H2 de manière automatique sur les machines éligibles.

Un répit appréciable pour les usagers, donc, mais probablement éphémère.

Source : Microsoft Learn