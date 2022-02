Minecraft : un youtubeur réussit à crafter une épée surpuissante

Le contenu de Minecraft est presque illimité. Les joueurs du légendaire bac à sable ont créé des dizaines de milliers de mods qui ajoutent du contenu, modifient le gameplay, etc. Les fans recréent souvent des mondes inspirés des jeux vidéo ou des films comme le RPG qui se joue au sein d’une reproduction de Poudlard ou encore la carte de Zelda Breath of the Wild.

L’épée Blade of the Conqueror qui inflige d’énormes dégâts – Crédit : SSundee / YouTube

Le youtubeur américain SSundee partage très régulièrement des vidéos Minecraft avec sa communauté. Il utilise actuellement le modpack « Insane Craft ». Dans Minecraft, les modpacks sont en fait des compilations de mods sur un thème particulier. Les joueurs peuvent aussi télécharger et installer un modpack au lieu de télécharger et d’installer des centaines de mods individuels. Insane Craft est ainsi l’un des modpacks les plus populaires du moment avec des centaines de milliers de téléchargements.

À lire aussi > On a testé Minecraft RTX, nos premières impressions !

L’Infinity Sword est l’épée parfaite pour jouer en PvP

Avec ses 250 mods différents, Insane Craft permet également d’obtenir les 6 Pierres d’Infinité de l’univers Marvel et de devenir Thanos lui-même. Vous l’aurez compris, les possibilités de jeu avec les mods de Minecraft sont quasi infinies. Face à la puissance de ses amis dans le serveur de jeu, SSundee a essayé de créer l’Infinity Sword, une épée surpuissante du mod. Il a partagé dans la vidéo YouTube ci-dessous le processus pour crafter cette épée.

L’Infinity Sword, de son véritable nom « Blade of the Conqueror » n’est pas si simple à fabriquer. En effet, il faut récolter tous les matériaux nécessaires et créer des épées intermédiaires pour terminer toutes les étapes de fabrication. Les joueurs doivent aussi réussir des mini-jeux particulièrement intenses et difficiles afin de crafter cette épée.

L’Infinity Sword a d’excellentes capacités pour les combats contre d’autres joueurs en mode PvP. Elle inflige 60 % de la santé de la cible sous forme de dégâts réels, ce qui est très impressionnant. L’épée est aussi dotée de capacités supérieures comme la possibilité de frapper le sol pour créer une onde de choc ou encore infliger 300 % de santé sous forme de dégâts.

Source : Screen Rant