Mirumi, le porte-clés robot venu de Tokyo qui réagit comme un bébé

Crédit : Mirumi.Tokyo

Mirumi est la nouvelle obsession venue du Japon

Après l’engouement pour les figurines et les mascottes en tout genre à l’exemple de Labubu et Moflin, 2026 voit émerger un objet inattendu, à mi-chemin entre technologie et émotion : Mirumi. Ce nouvel objet venu du Japon ne se contente pas d’être mignon. Conçu par l’entreprise tokyoïte Yukai Engineering, Mirumi est un petit robot en peluche pensé pour susciter des interactions douces et spontanées dans le quotidien.

Qu’est-ce que Mirumi ?

Prononcé « maï-mi », Mirumi est un robot miniature de la taille d’une main, recouvert d’une fourrure moelleuse. Grâce à ses longs bras souples, il peut s’accrocher à un sac comme un porte-clés. Mais derrière son apparence attendrissante se cache une technologie discrète.

Présenté initialement sous forme de prototype au CES, Mirumi est capable de réagir à son environnement. Il ne parle pas et ne comprend pas le langage humain, mais il perçoit les sons et le toucher. Lorsqu’une voix se fait entendre à proximité, il lève timidement les yeux, puis détourne le regard, imitant le comportement d’un nourrisson curieux mais réservé. Si on le secoue, il balance doucement la tête, comme pour protester.

Des capteurs intégrés dans sa tête lui permettent également de réagir aux caresses. Chaque interaction déclenche des mouvements légèrement différents, afin d’éviter toute répétition mécanique et de renforcer l’illusion d’une réaction naturelle. Lorsque la batterie faiblit, Mirumi se contente d’un simple signe de tête, sans alerte intrusive.

Une technologie au service de l’émotion

Pour Shunsuke Aoki, PDG de Yukai Engineering, l’objectif n’est pas fonctionnel mais émotionnel. Il explique vouloir recréer ces instants fugaces où un bébé croise votre regard et déclenche instinctivement un sourire. Mirumi a ainsi été pensé comme un compagnon de bienveillance capable de provoquer de micro-interactions positives entre inconnus, dans les transports et les lieux publics.

Mirumi ne possède aucun écran, et ce contrairement à de nombreux objets connectés. Un choix assumé par ses concepteurs, qui souhaitent proposer une expérience apaisante, loin de la surstimulation numérique.

Disponibilité et prix

Mirumi n’est pas encore commercialisé officiellement. Il peut toutefois être précommandé via une campagne de financement participatif sur Kickstarter. Disponible en gris, rose et ivoire, son prix de lancement est fixé à 18 360 yens, avant de passer à 21 803 yens, un tarif toujours inférieur au prix public estimé à 150 dollars.

Source : First Post