Après Labubu, les peluches d’épaule sont devenues la nouvelle tendance

Fini les classiques mugs et les oreilles de Mickey ! La nouvelle tendance en 2025, c’est une peluche à porter partout, comme un petit compagnon de voyage. Celle-ci rappelle l’enfance et apporte un peu de réconfort au quotidien.

Crédit : Amazon

Porter sa peluche sur l’épaule, la nouvelle folie signée Disney

Après le succès des figurines Labubu, une nouvelle tendance fait parler d’elle : les peluches d’épaule. Ces petits personnages aimantés, appelés Shoulder Pals, mesurent une dizaine de centimètres et se portent directement sur l’épaule. Chez Disney, ils sont devenus les nouveaux objets à la mode pour les fans de souvenirs et de mignonnerie.

Un accessoire qui séduit les visiteurs

À Disneyland Paris, les peluches d’épaule rencontrent un grand succès. David, 23 ans, raconte : « Tout le monde porte les oreilles maintenant, c’est trop banal. Je voulais quelque chose de plus original. » Sa compagne, Joshelyn, a choisi “Zero”, le chien fantôme de “L’Étrange Noël de Monsieur Jack”, qu’elle arbore fièrement sur son épaule.

Ces produits partent vite. Certaines références sont souvent en rupture de stock. Sur TikTok, la créatrice @happilykatherine, qui possède déjà 23 peluches d’épaule, donne un conseil à ses abonnés : « Si vous trouvez celle que vous aimez, achetez-la tout de suite, sinon elle disparaîtra. »

Des personnages pour tous les goûts

Face à la demande, Disney a décidé d’élargir la gamme. D’ici la fin de l’année, 45 modèles seront disponibles, dont certains dotés d’animations : le corbeau de “The Haunted Mansion” croasse, et la dinosaure Dolores cligne des yeux. Parmi les personnages à venir, on trouvera Jiminy Cricket, la Fée Clochette et Gus, la souris de Cendrillon.

Mais le grand favori reste Rémy, le rat de Ratatouille. Selon Monty Maldovan, responsable de la création des produits Disney, « chaque nouveau personnage se retrouve rapidement parmi les meilleures ventes ».

Ce jouet séduit aussi les adultes

Les peluches d’épaule s’inscrivent dans la tendance des “kidults”, ces adultes qui aiment les jouets de leur enfance. Ce phénomène fait exploser les ventes dans le monde du jouet.

La marque chinoise Pop Mart, à l’origine des figurines Labubu, est aujourd’hui un géant mondial valorisé à plus de 37 milliards d’euros. Chez Build-A-Bear, 40 % des ventes concernent des adultes, et la marque britannique Jellycat a doublé ses bénéfices en 2024 grâce à ses peluches devenues virales sur les réseaux sociaux.

Selon l’entreprise Circana, les adultes représentent désormais la principale clientèle du marché du jouet aux États-Unis, avec une hausse des ventes de 18 %. Au premier trimestre 2025, ils ont dépensé 1,8 milliard de dollars en jouets. Même les personnalités n’y échappent pas : le roi Charles III a récemment présenté son propre ours en peluche en édition limitée.

Source : L’ADN