The Witcher : si Henry Cavill réalise ses propres cascades, c’est à cause de Tom Cruise

Henry Cavill, qui incarne le héros Geralt de Riv dans la série Netflix The Witcher, réalise la plupart de ses cascades. L’acteur a été inspiré par Tom Cruise, avec qui il a partagé l’affiche de Mission impossible : Fallout.

Tom Cruise fait partie de ces acteurs qui prennent leur métier très au sérieux. Dans la plupart de ses rôles, qui sont majoritairement dans des films d’action, l’acteur de 57 ans effectue un grand nombre de cascades, même les plus dangereuses. Ce dévouement inspire la jeune génération, et particulièrement Henry Cavill, qui suit l’exemple de Cruise dans la série The Witcher.

Crédit : Netflix

Dans une interview pour le magazine Variety, l’interprète de Geralt de Riv a en effet confié que c’est son expérience sur le tournage de Mission Impossible : Fall out, dans lequel il incarnait John Lark, qui l’a convaincu de faire ses propres cascades. « Travailler avec Tom Cruise a vraiment aidé – ou peut-être, aux yeux des producteurs, a aggravé mon enthousiasme pour les cascades. Je veux vraiment les faire maintenant, et je pense que c’est une pièce essentielle pour le personnage. », déclare-t-il.

The Witcher : Netflix pense déjà à une saison 3

Rendre Geralt de Riv plus réaliste

L’acteur ajoute que selon lui, réaliser ses propres cascades aide à convaincre les téléspectateurs qu’il est bien Geralt de Riv. Il faut reconnaître que le résultat est plutôt réussi. Les scènes de combat de The Wticher, bien que réalisées avec des épées en caoutchouc, semblent très réalistes. Henry Cavill est maintenant passionné par les cascades, et déclare en faire autant que la production lui permet.

On devrait donc assister à de nouvelles scènes de combat intenses dans la saison 2 de The Witcher. Si la date de sortie est encore inconnue, on sait au moins que le tournage va pouvoir reprendre dans les semaines qui viennent en Grande-Bretagne. Aucun détail du scénario n’a fuité, mais la showrunneuse Lauren S. Hissrich promet une saison plus linéaire que la première, et donc plus facile à suivre. Au total, la production aurait déjà assez de matière pour sept saisons de The Witcher.

The Witcher saison 2 : vous ne verrez plus l’affreuse armure de Nilfgaard

Source : Variety