Google Messages : modifier un message RCS ne sera bientôt plus discret

Google travaillerait sur le retour d’une fonction qui pourrait bien changer la manière dont nous corrigeons nos messages après envoi : l’historique des modifications.

© Envato



Aujourd’hui, Google Messages permet déjà d’éditer un message RCS envoyé, une option pratique pour corriger une faute de frappe ou reformuler une phrase maladroite. Mais cette souplesse a ses limites. Une fois modifié, le message remplace l’ancien, sans laisser de trace visible pour votre interlocuteur. Cette discrétion pourrait bientôt disparaître.

D’après des éléments repérés dans une version récente de l’application, Google testerait à nouveau un système permettant d’afficher les différentes versions d’un même message. Cette fonction, déjà aperçue lors de précédents essais avant d’être retirée, referait surface dans le code de l’application. Des spécialistes ont même réussi à l’activer, révélant une interface où le texte original reste consultable aux côtés de la version corrigée.

Google Messages is bringing back the message editing history feature that was quietly removed



It was removed with the new message details UI back in July 2025.



✅ Details and screenshots – https://t.co/Hezyo1lPEB pic.twitter.com/8qAu0ZpBzX — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) February 2, 2026

Google Messages : vers le rétablissement de l’historique de modification

Concrètement, cela signifie que modifier un message ne le ferait plus disparaître totalement. L’historique garderait une trace des changements. Un choix qui mise clairement sur la transparence. Impossible, par exemple, d’effacer discrètement une remarque envoyée sous le coup de l’émotion ou de réécrire une conversation après coup sans que cela soit visible.

A lire > Google Messages : ce nouveau menu malin va vous faire gagner du temps

Toutes les plateformes de messagerie ne gèrent pas les modifications de la même façon. Certaines privilégient la flexibilité totale, où seule la dernière version compte. D’autres conservent un journal des changements, afin d’éviter toute ambiguïté sur les propos initiaux. Google Messages semble se diriger vers cette seconde approche.

Ce retour de l’historique des modifications n’est pas encore officiel, mais son niveau d’intégration dans l’application laisse penser qu’un déploiement en version bêta pourrait arriver prochainement. Si cela se confirme, les utilisateurs devront s’habituer à une nouvelle règle : corriger, oui, mais sans effacer complètement le passé. Ce changement pourrait changer les habitudes… et inciter à réfléchir à deux fois avant d’appuyer sur Envoyer.