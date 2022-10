Moon Knight : Oscar Isaac confirme le retour du super-héros dans le MCU

Depuis la fin du sixième et dernier épisode de la série Moon Knight sur Disney+, les fans attendent avec impatience d’avoir des nouvelles de Marc Spector, aka le Chevalier de la Lune. Sera-t-il de retour ? Si oui, quand ? Les studios Marvel n’ont pas encore confirmé la saison 2 de Moon Knight mais l’acteur Oscar Isaac qui incarne le super-héros vient de teaser son retour.

Moon Knight © Marvel Entertainment

Ce n’est pas la première fois qu’Oscar Isaac s’amuse à teaser la saison 2 de Moon Knight. En août, une vidéo TikTok partagée par le réalisateur égyptien Mohamed Diab montrait que lui et Oscar Isaac étaient tous les deux en Égypte et plus précisément au Caire. À la question « y-aura-t-il une saison 2 ? », Oscar Isaac avait alors répondu « pourquoi serions-nous au Caire sinon ? ». De son côté, Mohamed Diab avait préféré faire marche arrière en disant que : « on ne parle pas encore d’un avenir pour le personnage ».

Ce n’est pas la dernière fois que l’on verra Moon Knight, selon Oscar Isaac

À l’occasion du New York Comic Con ce week-end, Oscar Isaac a été interrogé sur le futur de Marc Spector et une éventuelle deuxième saison. Il a répondu que : « tout ce que je peux dire, c’est que ce n’est pas la dernière fois que nous entendrons parler du système qu’est Moon Knight ».

🚨At #NYCC, Oscar Isaac teased more MOON KNIGHT in the MCU! pic.twitter.com/gmR3cjFilo — Moon Knight Updates (@moonknight_Up) October 9, 2022

On remarque d’ailleurs qu’il n’a pas parlé de série télévisée, mais de système. Il fait ainsi sûrement référence aux différentes personnalités de Moon Knight qui souffre d’un trouble dissociatif de l’identité. Sans spoiler la saison 1 de la série, les alters de Moon Knight jouent un rôle très important dans le scénario.

Nous n’aurons donc pas plus de détails sur le futur de Marc Spector pour le moment, mais c’est déjà une très bonne nouvelle. Moon Knight avec son costume à hiéroglyphes va revenir, mais nous ne savons pas encore quand ni comment. En tout cas, la phase 5 du MCU ne contient pas de saison 2 de Moon Knight, du moins de ce que l’on sait. S’il y en a une de prévue, elle n’arriverait peut-être pas avant la phase 6 elle-même attendue pour début 2024.

Source : We Got This Covered