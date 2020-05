Sonic le film : la suite est officiellement en préparation

C’est officiel, la franchise de jeu vidéo Sega Sonic sera bientôt de retour sur les écrans. Les studios ont confirmé la nouvelle cette semaine, mais la date de sortie en salles n’a pas encore été annoncée.

Lorsque le public a découvert les premières images de Sonic the Hedgehog, personne n’aurait parié que le long-métrage aurait droit à une suite. La première apparence du célèbre hérisson avait en effet été très critiquée par les fans de la licence. Après avoir repoussé la date de sortie pour prendre le temps de rectifier le tir, la production a dû sortir le film au tout début de la crise pandémique. Sonic n’a donc pas été diffusé dans tous les pays, mais a quand même fait un carton en salles et réussi à récolter plus de 300 millions de dollars de recettes.

Avec un tel succès, il n’est donc pas surprenant que Paramount ait décidé de continuer à exploiter un peu plus la franchise. Dans une récente interview, le réalisateur de Sonic le film évoquait même déjà un « Univers Cinématographique Sonic ». On retrouvera donc le hérisson Sega dans un deuxième film, dont le développement est déjà en cours.

Sonic de retour au cinéma avec son ami Tails

Les studios n’ont pour l’instant pas encore dévoilé d’autres informations concernant le casting ou l’intrigue. Un indice se trouve néanmoins peut-être dans le mystérieux message publié il y a quelques semaines sur le compte twitter officiel de Sonic the Hedgehog. Le commentaire annonçait simplement « Sonic the Hedgehog 2…020 », mais le post incluait également une image, sur laquelle on pouvait voir Sonic ainsi que le personnage de Tails. Il est donc fort probable que l’acolyte du hérisson bleu, que l’on a aperçu dans une scène post générique du premier film, soit au casting de cette suite. D’autres personnages de l’univers du jeu vidéo pourraient également être introduits.

Le réalisateur de Sonic le film Jeff Fowler dirigera également le second opus. Les scénaristes du film original et les acteurs Ben Schwartz (Sonic), James Marsden (Tom Wachowski) et Jim Carrey (Dr. Robotnik) devraient également être de retour. Sonic le film est d’ores et déjà disponible en VOD.

