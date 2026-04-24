Moustiques, on peut s’en débarrasser avec de la rigueur et un certain budget

Les moustiques peuvent transformer nos soirées d’été en véritable cauchemar. Si les gadgets miracles pullulent, aucun ne tient réellement sa promesse. Pourtant, certaines technologies s’avèrent efficaces à condition d’y mettre le prix et de s’inscrire dans une stratégie sur la durée.

Aucune région n’y échappe : les moustiques débarquent en masse dès les premiers beaux jours. Et avec l’arrivée des moustiques tigres sous nos latitudes, ils ne se contentent plus de piquer en soirée, mais agissent désormais tout au long de la journée.

Au-delà de la nuisance évidente des démangeaisons liées aux piqûres s’ajoute un risque sanitaire, certains moustiques pouvant être porteurs de maladies comme le chikungunya.

Quelles sont les solutions qui marchent ?

Aujourd’hui ce sont les pièges qui reposent sur l’imitation de l’humain qui s’imposent tant au niveau des collectivités locales, des professionnels (hôtels, restaurants, campings…) que des particuliers. Leur principe est de reproduire à la fois l’odeur de la peau et le gaz carbonique que nous dégageons pour attirer les moustiques.

Biogents, qui s’adresse à tous ces publics, a progressivement acquis une solide réputation d’efficacité sur le marché. La marque a d’ailleurs été sélectionné dans le comparatif de nos confrères de Meilleure-innovation comme la solution présentant le meilleur rapport efficacité-prix.

Fondée en 2002 en Allemagne par deux scientifiques spécialisés dans l’étude des moustiques, l’entreprise s’est d’abord adressée aux chercheurs, ses premiers clients, qui avaient besoin de capturer ces insectes pour leurs travaux.

L’objectif des pièges proposés par Biogents est de leurrer la femelle moustique, qui a besoin des protéines du sang humain pour nourrir ses œufs. Le dispositif reproduit ainsi l’odeur humaine grâce à des attractifs, et renforce son efficacité grâce à un diffuseur de CO₂ imitant la respiration.

Les résultats sont au rendez-vous : lorsqu’ils sont correctement utilisés, ces systèmes permettent de réduire le nombre de piqûres d’environ 90 %. Mais attention, pas de miracle, le résultat n’est jamais de 100%. S’il a le choix entre un humain et un piège le moustique préfèrera toujours l’humain.

Pourtant avec un peu d’acharnement on peut obtenir des résultats très convaincants.

La clé réside dans une approche sur le long terme. Il faut démarrer dès que la température dépasse les 15°, laisser le système en place en continu, respecter les recommandations de la marque, recommencer tous les ans et bien sûr traquer les eaux stagnantes.

L’installation massive de pièges à moustiques Biogents avec une gestion des sources larvaires a permis de fortement diminuer dans cette île des Maldives la présence de moustiques tigre asiatiques. Source

Prix des équipements, ça pique aussi

Tous les espoirs sont donc permis, mais cette lutte a un coût. Chez Biogents, il faut compter 199 € pour le piège lui-même (AERO TRAP), sans les consommables.

Sur une saison complète d’environ six mois, il faut ajouter près de 350 € de consommables, comprenant 50 € de produit attractif et environ 300 € de CO₂ (soit 5 kg par mois à environ 10 € le kilo).

Si votre budget le permet, vous pouvez investir jusqu’à 483€ pour l’attirail ultime (AERO TRP PLUS + 2x BG-GAT), incluant un piège de base, un adaptateur pour bouteilles de CO₂, des dispositifs anti-ponte pour moustiques tigres, l’attractif pour la saison ainsi que les recharges nécessaires. À cela s’ajoute toujours le coût du CO₂.

Des coûts qui peuvent en refroidir plus d’un, d’autant que Biogents n’est pas l’offre la moins chère. Hugo Plan, cofondateur de Biogents, s’inquiète d’ailleurs de la multiplication de solutions concurrentes peu efficaces, susceptibles de décevoir et de donner l’impression que ces dispositifs ne fonctionnent pas.

Car même si on peut avoir le sentiment d’acheter une simple boite avec un ventilateur au fond, Hugo Plan confirme qu’on est loin de ça. Les pièges conçus par Biogents résultent de plus de 20 ans de recherche et ont démontré leur efficacité.

La rédaction de Tom’s Guide prévoit d’ailleurs de tester cette solution prochainement afin de vérifier si les promesses sont bien au rendez-vous.