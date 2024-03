MSI Claw A1M : où précommander la console portable au meilleur prix ?

© MSI

Après la ROG Ally d’Asus, le Steam Deck de Valve, ou encore la Legion Go de Lenovo, une nouvelle console PC s’apprête à voir le jour. Il s’agit de la MSI Claw, dont la sortie a été récemment officialisée. La petite dernière sera disponible en deux déclinaisons dès le 20 mars. En attendant son lancement, il est d’ores et déjà possible de la précommander chez trois revendeurs réputés. Voici où vous pouvez actuellement vous la procurer moins chère et au meilleur prix.

Où acheter la MSI Claw pas chère ?

La MSI Claw A1M sera proposée en deux versions plus ou moins haut de gamme. En effet, la plus abordable, proposée à 799 € intégrera un processeur Intel Core Ultra 5 et 512 Go de stockage. La deuxième déclinaison sera proposée à 100 € de plus. Elle embarquera en revanche un processeur plus puissant, l’Intel Core Ultra 7, ainsi que le double de stockage.

Actuellement, il est possible de précommander la console portable sur trois sites de marchands français. En effet, Boulanger, la Fnac, ou encore Cdiscount proposent la console aux tarifs suivants :

MSI Claw (512 Go) : 799 €

MSI Claw (1 To) : 899 €

Quelles caractéristiques pour la MSI Claw ?

Dévoilée à l’occasion du CES 2024, la Claw A1M signe l’arrivée de MSI sur le marché très concurrentiel des consoles PC. La marque spécialisée dans l’informatique et plus particulièrement les PC gamers, a elle aussi décidé de surfer sur la vague. Elle espère ainsi s’accaparer quelques parts de marché en s’opposant notamment au Steam Deck.

La console dispose d’un écran tactile IPS de 7 pouces. Ce dernier affiche une définition Full HD (1920 x 1080p) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La dalle propose un pic de luminosité de 500 nits, suffisant pour jouer dans de parfaites conditions. Au niveau des performances, la console compte sur un processeur Intel Core Ultra 5-135H, ou 7-155H en fonction de la version. Ces derniers sont capables de développer entre 4,6 GHz et 4,80 GHz.

La console dispose par ailleurs de 16 Go de RAM LPDDR5, ainsi que d’un SSD de 512 Go ou 1 To. Elle intègre également un GPU Intel Arc Graphics avec 8 Go de RAM dédiée, cadencé à 2,25 GHz. Le ray tracing et l’accélération matérielle sont de la partie pour offrir des rendus graphiques encore plus qualitatifs. La MSI Claw ne devrait ainsi souffrir d’aucun problème de puissance, et proposer une expérience de jeu sans ralentissement.

Par ailleurs, la console restera à bonne température grâce à sa technologie de refroidissement Cooler Boost HyperFlow. Elle fonctionne sous Windows 11 avec son propre OS dédié, MSI Center M, qui propose une grande variété d’options de personnalisation. La MSI Claw A1M profite de surcroît des dernières normes de connectivité sans-fil pour une expérience irréprochable : Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4. Elle profite même de la technologie Intel Killer Wi-Fi, pour encore moins de latence. Enfin, on retrouve un double haut-parleur de 2 W certifié HI-RES Audio, ainsi qu’une généreuse batterie de 53 Whr. Cette dernière promet d’offrir une autonomie 50 % plus longue par rapport à la moyenne, selon MSI.