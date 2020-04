MSI lance le premier portable avec un écran Mini LED 4k

MSI fête le lancement des processeurs Intel Comet Lake-H en dévoilant trois nouveaux portables haute performance dédiés aux gamers et aux créatifs les plus exigeants. Ces derniers apprécieront le MSI Creator 17, le premier portable à proposer un écran Mini LED qui promet une reproduction précise et vibrante des couleurs. Comme sur les dalles LCD des téléviseurs haut de gamme, la technologie permet en effet de contrôler précisément le rétroéclairage pour obtenir des noirs profonds et des blancs brillants (1000 nits). Son écran de 17,3 pouces 4k est certifié VESA Display HDR 1000, et compatible à 100 % avec l’espace de couleur DCI-P3.

Crédit : MSI

Le reste de ses spécifications techniques est tout aussi impressionnant. Côté CPU, le MSI Creator 17 est équipé d’un processeur Intel de 10e génération i7-10875H à huit cœurs, soit 40 % plus puissant que i7-9750H de 9e génération. Les performances graphiques sont également au rendez-vous avec des cartes NVIDIA allant de la RTX 2060 RTX à la RTX 2080 Super Max-Q qui supportent jusqu’à trois écrans en HDMI, USB-C 3.2 ou Thunderbolt 3. Concernant la mémoire, MSI propose de le doter de 16 à 32 Go de RAM DDR4, et d’un SSD NVMe allant de 512 Mo à 2 To. Enfin, le nouveau MSI assure une autonomie de 7 heures et une recharge rapide en USB-C à 100 Watts.

MSI devance Apple en lançant le premier portable Mini LED

Alors que de nombreux modèles sont encore équipés d’écran LCD, MSI passe au Mini LED et devance Apple de peu. Selon les dernières prédictions de Ming-Chi Kuo, Apple aurait prévu d’abandonner l’OLED au profit du Mini LED avant la fin de l’année. L’analyste prévoit que l’iMac Pro, le MacBook Pro 16 pouces en seront dotés, ainsi que tous les modèles d’iPad de l’année prochaine. Une évolution qui pourrait même arriver plus tôt qu’on ne l’imagine. Sur son compte Twitter, le leaker Jon Prosser annonce la sortie d’un MacBook Pro en 14,1 pouces dès le mois prochain.

Source : MSI