NASA : le vaisseau Cygnus en route vers l’ISS n’arrive pas à déployer son deuxième panneau solaire

Cygnus est ce que l’on appelle un vaisseau spatial cargo. Son but est de réapprovisionner la Station spatiale internationale avec des vivres, des équipements scientifiques, des pièces détachées, du carburant, etc. Bref, Cygnus apporte tout ce dont les astronautes et l’ISS ont besoin, même des bouteilles de vin rouge. Il a décollé en début de semaine depuis la Virginie avec près de 4 tonnes de matériel et d’équipements de recherche scientifique. Néanmoins, il a rencontré un problème en cours de route.

Le vaisseau spatial cargo Cygnus © NASA

Une fois en orbite, Cygnus doit déployer ses deux panneaux solaires pour rejoindre l’ISS. Le problème est qu’il n’a réussi à déployer qu’un seul panneau solaire. Le deuxième est toujours bloqué pour le moment. Cet incident pourrait compromettre son amarrage à la Station spatiale prévu pour mercredi. En plus du ravitaillement habituel, le vaisseau cargo transporte cette fois-ci de l’équipement pour imprimer des tissus humains en 3D et cultiver des plantes en microgravité.

À lire aussi > La NASA explose un morceau de l’histoire spatiale en quelques secondes (vidéo)

Le vaisseau cargo devrait tout de même avoir assez de puissance pour atteindre l’ISS

La société américaine Northrop Grumman responsable du développement de Cygnus travaille avec la NASA pour essayer de résoudre ce problème. Cygnus s’est bien séparé de la fusée Antares après le décollage, mais un dysfonctionnement technique l’empêche de déployer son deuxième panneau solaire.

L’agence spatiale américaine a expliqué dans un bref communiqué que : « Northrop Grumman recueille des données sur le déploiement du deuxième réseau et travaille en étroite collaboration avec la NASA ». Le problème technique de Cygnus ne devrait cependant pas l’empêcher d’arriver à destination. En effet, Northrop Grumman a confirmé que le vaisseau cargo a suffisamment de puissance pour atteindre l’ISS.

De son côté, la NASA dont la sonde Lucy a récemment capturé une image magnifique de la Terre évalue « la configuration requise » pour assurer le bon amarrage à l’ISS. Une fois qu’il est amarré et que les astronautes ont récupéré le ravitaillement, Cygnus ne reviendra pas sur Terre. Généralement, les astronautes s’en servent pour stocker tous leurs déchets. Ensuite, Cygnus quitte l’ISS pour faire une rentrée atmosphérique au cours de laquelle il brûle entièrement. Il agit en quelque sorte comme un système d’élimination des déchets.

Source : CNET