Netflix août 2021 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

Crédit : Netflix

Comme tous les mois, les géants du streaming dévoilent leur agenda des programmes à venir. Amazon Prime Video a partagé pour août 2021 et même chose chez Disney+. Mais aujourd’hui, place au leader du streaming : Netflix. Et pour le dernier mois de l’été, le géant prépare un programme chargé et généreux. On parle de nouveaux films mais aussi de séries, saisons supplémentaires, documentaires, etc. De quoi passer un mois d’août sous les meilleures auspices.

À ne pas manquer en août sur Netflix

Sweet Girl, un film avec Jason Momoa, star de Game of Thrones, Justice League, Aquaman… (20 août)

Jason Momoa s’est récemment illustré dans le Justice League de Zack Snyder. Et l’acteur révélé par Game of Thrones revient dans Sweet Girl, production Netflix. L’histoire d’un père de famille dévoué, décidé à se venger des responsables de la mort de sa femme. Certes, rien de nouveau sous les tropiques, mais voir le mastodonte Jason Momoa s’attaquer à ce genre est une idée alléchante sur le papier.

Directrice, une série avec Sandra Oh de Killing Eve, Invincible (20 août)

Crédit : Netflix

L’histoire de Directrice a de quoi retenir l’attention. Ce programme Netflix suit le docteur Ji-Yoon Kim, à la tête du Département d’anglais à l’université très prestigieuse de Pembroke. Il s’agit de la première femme de couleur à occuper ce poste : elle devra faire face à de nombreux défis. On garde un oeil sur cette future série avec Sandra Oh, saluée pour sa prestation dans Killing Eve.

Le monde à est toi, le dernier film de Romain Gavras (15 août)

Crédit : Studiocanal

Difficile de décrire Le monde est à toi de Romain Gavras, connu pour avoir réalisé le clip Stress de Justice. L’histoire d’un dealer parisien reconverti en distributeur de glaces à l’eau au Maghreb. Mais le jeune homme va devoir accepter une mission dont le déroulement va partir en sucette entre drogue et illuminatis. Une production française saluée à sa sortie et bientôt disponible sur Netflix.

The Witcher : Le cauchemar du Loup, en attendant la saison 2 de The Witcher (23 août)

Crédit : Netflix

Une série parfaite pour patienter avant la seconde saison de The Witcher. The Witcher : Le cauchemar du loup suit Vesemir, un jeune sorceleur arrogant. Mais ce dernier va devoir affronter une nouvelle menace planant sur le Continent. Une épreuve difficile pour un sorceleur très préoccupé par l’argent ! On a donc hâte de voir cette nouvelle série animée de Netflix.

Shiny_Flakes : Le petit baron du darknet, ou l’histoire vraie à plusieurs millions de dollars (3 août)

Ce documentaire titille notre curiosité. L’histoire vraie de Maximilian Schmidt, alias Shiny Flakes en ligne. Un jeune homme arrêté en 2015 pour avoir vendu environ 4,1 millions d’euros de drogue depuis chez lui. Le plus incroyable ? Si le business a duré 14 mois et que Maximilian Schmidt a été attrapé, on ne sait pas où se trouve une grande partie de l’argent. Le baron de la drogue intervient dans ce documentaire.

Netflix : le calendrier des sorties d’août 2021

Dimanche 1er août :

Yves Saint Laurent > Paris, 1957. A tout juste 21 ans, Yves Saint Laurent est appelé à prendre en main les destinées de la prestigieuse maison de haute couture fondée par Christian Dior, récemment décédé. Lors de son premier défilé triomphal, il fait la connaissance de Pierre Bergé, rencontre qui va bouleverser sa vie. Amants et partenaires en affaires, les deux hommes s’associent trois ans plus tard pour créer la société Yves Saint Laurent. Malgré ses obsessions et ses démons intérieurs, Yves Saint Laurent s’apprête à révolutionner le monde de la mode avec son approche moderne et iconoclaste.

Mardi 3 août :

Pray Away : Désirs Martyrisés >Les survivants et ex-leaders de la soi-disant « thérapie de conversion » dénoncent les dommages durables que ce mouvement a causés à la communauté LGBTQ+.

Shiny_Flakes : Le petit baron du darknet > Dans ce récit qui a inspiré la série « How to Sell Drugs Online (Fast) », Max S. révèle comment il a bâti un empire de la drogue sans quitter la chambre de son enfance.

Mercredi 4 août :

‘76 > Lorsque son mari est accusé d’avoir participé à une tentative de coup d’État militaire, une femme enceinte voit sa vie bouleversée. Inspiré de faits réels.

Cocaine Cowboys : Les rois de Miami > La saga criminelle de deux amis qui ont abandonné le lycée pour devenir les barons de la drogue les plus puissants de Miami pendant des décennies. Une histoire vraie.

Vendredi 6 août :

Hit & Run > Un homme cherche à connaître la vérité sur la mort de sa femme et se retrouve pris au piège dans un monde de secrets et d’intrigues, entre New York et Tel-Aviv.

Dimanche 8 août :

Vivo > Un kinkajou mélomane se lance dans un incroyable périple afin de livrer une chanson d’amour au nom d’un vieil ami et ainsi accomplir sa destinée.

Love, marriage and divorce (saison 2) > Trois femmes du monde de la radio à qui tout réussit tombent de haut lorsque leurs mariages, en apparence heureux, se retrouvent complètement bousculés.

Lundi 9 août :

Shaman King > Afin de devenir le Shaman King, Yoh Asakura fusionne avec l’esprit d’Amidamaru, un légendaire samouraï, pour participer au Shaman Fight, tournoi ancestral ne se déroulant que tous les 500 ans…

Mardi 10 août :

Untold (à partir de cette date) > Des athlètes racontent leur histoire à travers des évènements et personnalités emblématiques, offrant un aperçu unique sur les sports prisés des spectateurs.

Mercredi 11 août :

The Kissing Booth 3 > Pour profiter à fond de son dernier été avant de choisir la fac qui décidera de son avenir avec ses amis Noah et Lee, Elle dresse sa liste de choses à faire absolument.

La Brigade des délices > Des pâtissiers experts créent des desserts avec une exécution de haut niveau.

Jeudi 12 août :

AlRawabi School for Girls > Les victimes de harcèlement de la prestigieuse école pour filles Al Rawabi échafaudent une série de coups risqués pour faire payer leurs tortionnaires.

Monster Hunter : Legends of the guild > Dans un monde où les humains doivent cohabiter avec de redoutables monstres, le jeune chasseur Aiden se bat pour sauver son village d’un dragon.

Vendredi 13 août :

Beckett >Après un tragique accident de la route en Grèce, Beckett, un touriste américain, se retrouve pris dans un dangereux complot politique et doit fuir pour sauver sa peau.

Disparu à jamais > Guillaume Lucchesi, la trentaine, pensait avoir tiré un trait sur le drame terrible au cours duquel les deux êtres qu’il aimait le plus ont trouvé la mort: Sonia, son premier amour, et Fred, son frère. Dix ans plus tard, Judith, dont l’amour lui a permis de reprendre goût à la vie, disparaît pendant les funérailles de sa mère. Pour la retrouver, Guillaume va devoir affronter toutes les vérités que les siens lui ont cachées, mais aussi celles qu’il a depuis longtemps décidé d’ignorer. Pour le meilleur, et surtout pour le pire…

Brand new cherry flavor > Une aspirante réalisatrice se lance dans une croisade revancharde surnaturelle dans le Los Angeles ensoleillé mais malfamé des années 1990.

Valeria (saison 2) > Une écrivaine en crise artistique et conjugale trouve le soutien de trois amies qui, elles aussi, se découvrent intérieurement. D’après les romans d’Elísabet Benavent.

Dimanche 15 août :

Ocean’s 8 > Cinq ans, huit mois, 12 jours… et le compteur tourne toujours ! C’est le temps qu’il aura fallu à Debbie Ocean pour échafauder le plus gros braquage de sa vie. Elle sait désormais ce qu’il lui faut : recruter une équipe de choc. À commencer par son « associée » Lou Miller. Ensemble, elles engagent une petite bande d’expertes : Amita, la bijoutière, Constance, l’arnaqueuse, Tammy, la receleuse, Nine Ball, la hackeuse et Rose, la styliste de mode. Le butin convoité est une rivière de diamants d’une valeur de 150 millions de dollars. Le somptueux bijou sera autour du cou de la célèbre star Daphne Kluger qui devrait être l’objet de toutes les attentions au cours du Met Gala, l’événement de l’année. C’est donc un plan en béton armé. À condition que tout s’enchaîne sans la moindre erreur de parcours. Enfin, si les filles comptent repartir de la soirée avec les diamants sans être inquiétées…

Mercredi 18 août :

Journal d’une aventure New-Yorkaise > Pour mettre un peu de sel dans leur vie, deux amies partent étudier à l’étranger dans le cadre d’un programme d’échange. Sauront-elles éviter les ennuis sur place ?

Tellement beau > Lassée de parcourir les applis de rencontres avec ses amis, une jeune femme charmante et rêveuse, atteinte d’une maladie génétique rare, décide de s’attaquer à l’amour.

Dennis Nilsen : Mémoires d’un meurtrier > L’histoire vraie du tueur en série.

Downton Abbey (l’intégrale) > Les héritiers de Downton Abbey ayant péri lors du naufrage du Titanic, la famille Crawley se retrouve dans une position délicate, les trois descendantes ne pouvant prétendre au titre de Lord Grantham. Or, le titre, le domaine et la fortune de la famille sont indissociables. Matthew Crawley, nouveau successeur et lointain cousin, arrive à Downton Abbey. Il y découvre un style de vie nouveau, avec des règles très strictes qui régissent la vie entre aristocrates et serviteurs.

Vendredi 20 août :

Sweet girl > Un homme (Jason Momoa) jure de venger les responsables de la mort de sa femme, tout en protégeant sa fille, la seule famille qu’il lui reste.

Directrice > Le docteure Ji-Yoon Kim prend la tête du Département d’anglais de la prestigieuse université américaine de Pembroke. Première femme à occuper ce poste et personne de couleur (un fait rare au sein du corps enseignant de cette université), Ji-Yoon doit relever plusieurs défis inédits.

Ça va bien se passer > Un couple séparé continue de cohabiter pour le bien de son enfant dans cette comédie dramatique qui questionne la définition d’un bon parent dans le monde d’aujourd’hui.

Lundi 23 août :

The Witcher : Le cauchemar du loup > Ce film d’animation en 2D donne une nouvelle dimension à l’univers de « The Witcher » alors qu’un nouveau danger menace le Continent.

Mercredi 25 août :

Open your eyes > Après un accident, un adolescent tente de retrouver la mémoire.

Clickbait > Dans cette série à suspense, huit points de vue différents offrent des indices révélateurs sur l’auteur d’un crime horrible catalysé par les réseaux sociaux.

Post mortem : Personne ne meurt à Skarnes > Une femme déclarée morte se réveille avec une soif de sang incontrôlable, redonnant par là même espoir à l’entreprise de pompes funèbres sur le déclin de sa famille.

Joao de deus : Les crimes d’un guérisseur > João Teixeira de Faria, médium adulé, atteint une renommée internationale, jusqu’à ce que des survivants, des procureurs et des médias révèlent ses terribles abus.

Bob Ross : Aucune ombre au tableau ? > Une bataille dans le monde de l’art.

Jeudi 26 août :

Edens Zero > Au Granbell Kingdom, un parc d’attractions abandonné, Shiki a vécu toute sa vie parmi les machines. Un jour, Rebecca et son chat bleu, Happy, apparaissent aux portes du parc. Parallèlement, les robots deviennent menaçants. Shiki rejoint alors Rebecca et Happy dans leur vaisseau spatial. Leur voyage ne fait que commencer…

Vendredi 27 août :

Il est trop bien > Dans ce remake du classique pour ados de 1999, une influenceuse spécialisée en relooking tente de transformer le loser du lycée en roi de la promo.

Samedi 28 août :

Titletown High > L’histoire de sportifs.

Mardi 31 août :

Good Girls (saison 4) > Trois épouses et mères de famille de banlieue qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui jugent qu’il est temps pour elles de prendre des risques décident de braquer le supermarché local avec une arme factice. Les trois meilleures amies s’aperçoivent rapidement que leur plan promet quelques déconvenues et que ce n’est que le début d’un terrible engrenage…