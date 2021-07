Netflix : le film Gunpowder Milshake rend les spectateurs fous !

Netflix semble bien décidé à s’imposer sur le marché des productions exclusives. En proposant des programmes originaux dérangeants et haletants, la plateforme compte bien faire parler d’elle, quitte à déranger ses spectateurs. Avec son nouveau thriller Gunpowder Milshake, le géant de streaming réalise un coup de maître. Outre son casting de haute voltige et sa réalisation ultra soignée, ce nouveau projet ne cesse de défrayer la chronique. Ultra-violence, humour corrosif et scènes perturbantes, voilà un film à ne pas mettre entre toutes les mains.

Netflix : Gunpowder Milshake défraie la chronique ! – Crédit : Netflix

Il n y a qu’à regarder les retours pour en avoir le cœur net. Si le film cartonne depuis sa sortie, il continue pourtant de choquer de nombreux spectateurs. On vous explique pourquoi.

Gunpowder Milshake : le film sensation de Netflix

Pour l’heure, les scores enregistrés par le film ne sont pas à la hauteur des espérances de la plateforme. Avec un score de 67% sur Rotten Tomatoes, Gunpowder Milshake semble avoir du mal à convaincre. Étonnant, lorsque l’on sait que le film est arrivé en première place des programmes les plus regardés. Car ce projet divise profondément le public. Il y a ceux qui adorent sans réserve et ceux qui sont choqués par son contenu.

Pourtant, de l’avis des experts, Gunpowder Milshake pourrait rapidement inverser la tendance et se faire une place de choix au panthéon des films d’action. « Bien qu’il soit dangereusement proche d’être une pure ruée vers le sucre sans substance, Gunpowder Milkshake est une explosion brutale qui absorbera le public dans son univers infusé de néons » peut-on ainsi lire sur Rotten Tomatoes. Audacieux et novateur, voilà donc le genre de film qui devrait jouir d’un gros phénomène de curiosité mal placée. Sur Twitter, le public salue en tout cas le casting et la prise de risque globale du projet.

Chez les critiques professionnels, on semble plutôt adouber le travail de la plateforme. « Les nombreuses séquences d’action sont à couper le souffle et mises en scène avec la précision d’un ballet, fluide et furieux à la fois. Pas étonnant que Netflix parle déjà d’une suite » peut-on ainsi lire dans le Mercury News. Quoi qu’il en soit, tout cela sent bon la campagne marketing pour faire parler du projet ! Alors pourquoi ne pas vous faire votre propre opinion ?

Source : BGR

Netflix : « écœurant et difficile à regarder », un nouveau film choque les spectateurs