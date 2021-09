Netflix octobre 2021 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

Army of Thieves est l’événement d’octobre 2021 – Crédit : Netflix

Le mois de septembre se termine et vous connaissez la tradition : nos services de streaming préférés dévoilent un nouveau catalogue. Et pour octobre 2021, Netflix a mis les petits plats dans les grands ! Le géant propose Army of Thieves, préquel du film de Zack Snyder, la nouvelle saison de Family Business ou encore 8 rue de l’humanité, comédie française se déroulant pendant la pandémie de COVID-19 !

À ne pas manquer en octobre sur Netflix

Army of Thieves, préquel de Army of the Dead de Zack Snyder (29 octobre)

Army of the Dead est le premier film d’un univers connecté imaginé par Zack Snyder. Et le prochain à venir sur Netflix, Army of Thieves, se déroule juste avant l’invasion des zombies de Las Vegas. On suit l’un des membres déjà présenté dans le film de Zack Snyder, Dieter, faisant le tour de l’Europe pour braquer des coffres forts ultra protégés. Notre Jonathan Cohen national est au casting !

Family Business de retour dans une saison 3 (8 octobre)

Et en parlant de Jonathan Cohen, l’acteur/humoriste est de retour dans une troisième saison de Family Business. Une série exclusive Netflix dans laquelle l’homme joue Joseph, tenancier d’un business de cannabis avec Gérard, joué par Gérard Darmon ! Vous vous en doutez, l’humour est au rendez-vous pour ces épisodes supplémentaires attendus.

8 rue de l’humanité, le film français pendant la pandémie de COVID-19 (20 octobre)

Ok, sur le papier, 8 rue de l’humanité n’est pas forcément attrayant. Mais notre curiosité est piqué en tant qu’objet cinématographique née d’une pandémie mondiale. Dans ce film, le personnage de Dany Boon vit dans un immeuble haut en couleur avec des voisins fantasques comme François Damiens.

L’intégrale du sitcom culte The Office (23 octobre)

The Office (version US) est un sitcom culte pour des millions de fans dans le monde. Et si vous voulez découvrir (ou redécouvrir) cette série culte portée par Steve Carrel et sa joyeuse bande, bonne nouvelle. Netflix propose l’intégrale de The Office à partir du 23 octobre, de quoi passer l’hiver sous la couette et de bonnes tranches de rire.

The Guilty, remake d’un thriller déjà très tendu (1er octobre)

Jake Gyllenhall (Mysterio dans Spider-Man : Far From Home) est à l’affiche de The Guilty, remake d’un film du même nom. Une production Netflix attendue dans laquelle un inspecteur de police relégué au centre d’appels d’urgence essaie de sauver la victime d’un enlèvement. Un thriller que l’on imagine aussi tendu que l’original : on garde un œil dessus.

Netflix : le calendrier des sorties d’octobre 2021

1er octobre :

The Guilty > Relégué au centre d’appels d’urgence, un inspecteur de police tente de sauver une interlocutrice au fil d’une rude journée riche en révélations et règlements de compte.

Voyage au bout de l’emprise : Colonia Dignidad > Menée par un chef charismatique et manipulateur, une colonie de chrétiens allemands s’établit au Chili et joue un rôle clé dans l’avènement de la dictature

Samba > Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les petits boulots ; Alice est une cadre supérieure épuisée par un burn out. Lui essaye par tous les moyens d’obtenir ses papiers, alors qu’elle tente de se reconstruire par le bénévolat dans une association.

The Seven Deadly Sins : Cursed by Light > Film d’animation.

Halloween 5 : la revanche de Michael Myers > Michael Myers se réveille de son coma et retourne dans la ville de Haddonfield retrouver sa nièce, Jamie, qu’il avait tenter de tuer l’année précédente. Traumatisée, Jamie a été admise dans un hôpital des enfants malades.

Cursed > Un loup-garou perdu dans Los Angeles infecte trois adolescents et bouleverse leur vie. Ceux-ci doivent désormais abattre le monstre pour espérer changer leur destin.

Elle est trop bien > Parce que Taylor a rompu avec Zack, ce qui risque de lui faire perdre sa réputation de président de classe, d’étudiant d’honneur et de capitaine de l’équipe de football, il parie avec son meilleur ami et rival, Dean, que n’importe quelle fille, à condition d’être bien maquillée, peut remporter le concours de reine du bal de fin d’année.

Love, et autres drogues > Maggie, jeune femme séduisante et indépendante, ne désire pas s’engager. Jusqu’au jour où elle rencontre Jamie…

L’écume des jours > L’histoire de Colin, joli garçon, riche, sympathique et désœuvré. Jusqu’au jour où il rencontre Chloé, et dont il tombe follement amoureux. Dans leur bonheur, ils se marient. Mais un jour, Chloé se sent mal, et le médecin diagnostique la maladie…

Diana : la comédie musicale > La première à Broadway de cette comédie musicale basée sur la vie de Diana Spencer a été retardée à cause de la pandémie de Coronavirus. C’est donc sur Netflix qu’elle aura lieu le 1er octobre 2021. La représentation se fera sans public.

Maid (mini-série) > Fuyant une relation violente, une jeune mère devient femme de ménage et se bat pour subvenir aux besoins de sa fille, dans l’espoir d’un avenir meilleur.

3 octobre :

Scissor Seven > Roi du déguisement armé d’une paire de ciseaux, Seven propose ses services de tueur à gages bon marché. Le problème, c’est qu’il a souvent du mal à terminer le travail.

4 octobre :

Slender Man > Un long métrage centré sur Slender Man, monstre créé sur Internet en 2009 et devenu une légende urbaine.

On my Block (saison 4) > Cette série pleine d’humour met en scène un groupe éclectique d’ados qui grandit à la dure dans les quartiers difficiles de Los Angeles.

6 octobre :

Bad Sport : la triche organisée (volume 1) > Il s’agit d’une série documentaire dans laquelle crime et sports se percutent. Bad Sport : La triche organisée revient sur certaines polémiques et scandales à travers des témoignages de personnes qui les ont vécus. L’univers des Pokémons se renouvelle avec la sortie de ce long métrage d’animation japonais.

Killer Game > Makani et ses amis du lycée Osborne High font tout pour identifier et arrêter un tueur masqué qui s’en prend aux élèves en dévoilant leurs secrets les plus intimes.

8 octobre :

Contes grinçants et grimaçants (saison 1) > Séries inspirées de livres.

Pokémon, le film : les secrets de la jungle > Koko grandit dans la jungle avec un Zarude solitaire. En rencontrant Sacha et Pikachu, il découvre le monde des humains et apprend que son environnement est menacé.

Rancune > Sur le point d’être promu, un chef de police se retrouve mêlé à un incident fatal et découvre l’existence d’un complot qui menace ses collègues.

Family Business (saison 3) > Comment un jeune homme recrute ses meilleurs amis pour sauver le commerce familial, en transformant leur boucherie en premier coffee shop français…

Pretty Smart (saison 1) > Larguée par son petit ami alors qu’elle ne s’y attendait pas, Chelsea, une grosse tête diplômée de Harvard qui rêve de devenir romancière, est obligée d’aller vivre sur la côte ouest avec sa sœur Claire, pétillante, insouciante et beaucoup moins cérébrale, et ses trois colocataires adorablement excentriques et plutôt instinctifs : Grant, un coach sportif au corps un peu trop parfait, Solana, une ancienne avocate désormais guérisseuse, et Jayden, un influenceur. Au contact de ces nouveaux amis, Chelsea abandonne sa carapace et sa tendance aux jugements hâtifs, s’intégrant peu à peu à cette étrange famille aux origines improbables.

9 octobre :

Blue Period (saison 1) > Lassé de la vie, le lycéen populaire Yatora Yaguchi saute dans le monde magnifique mais implacable de l’art après avoir trouvé l’inspiration dans une peinture.

11 octobre:

Les Baby-sitters (saison 2) > Dans cette adaptation contemporaine de la série de romans à succès, cinq amies montent une garderie pour enfants où les journées sont remplies de rires et d’aventures.

12 octobre :

Convergence : ensemble face à la crise > Alors que la crise de la COVID-19 accentue les vulnérabilités dans le monde, des héros œuvrent dans l’ombre à un avenir meilleur dans divers secteurs de la société. Visionnez des titres à volonté.

13 octobre :

Toxique > La relation intense entre deux jeunes mamans, l’une de passage et l’autre de la région, révèle une catastrophe environnementale imminente et un effondrement spirituel.

14 octobre :

One night in Paris > Sketchs.

Another Life (saison 2) > Une astronaute et son équipe partent pour une mission risquée afin d’enquêter sur l’origine d’un artefact extraterrestre. Au cours de sa mission, l’équipe est exposée à un grand danger et se rend vite compte qu’il n’y aura peut-être pas de retour.

15 octobre :

S.W.A.T. (saisons 1 à 3) > Un lieutenant du S.W.A.T est tiraillé entre sa loyauté envers ses origines modestes, dont ses amis de la rue avec qui il a grandi et qui n’ont pas aussi bien tourné que lui, et son devoir envers ses co-équipiers…

My Name (saison 1) > Motivée par la vengeance, une femme rejoint un réseau criminel et devient une policière infiltrée afin de trouver le meurtrier de son père.

You (saison 3) > Joe, le gérant d’une librairie new-yorkaise, devient obsédé par Beck, une jeune femme qu’il croise un jour dans sa boutique. Persuadé qu’ils sont faits l’un pour l’autre, il va alors se servir des réseaux sociaux pour nourrir son obsession…

20 octobre :

Night Teeth > Un jeune chauffeur conduit deux mystérieuses inconnues de soirée en soirée. Mais à mesure que leur véritable nature se révèle, il doit se battre pour rester en vie.

8 rue de l’humanité > Les rues de Paris sont vides et silencieuses. Alors que certains ont préféré fuir la capitale, sept familles sont restées confinées dans un immeuble du 11ème au 8 rue de l’humanité.

21 octobre :

Komi cherche ses mots (saison 1) > Série animée japonaise.

22 octobre :

Maya, princesse guerrière (mini-série) > Une princesse guerrière entreprend une quête afin de recruter trois mercenaires à la hauteur pour sauver le monde des dieux et celui des humains.

Dynasty (saison 4) > Les péripéties modernes des familles Carringtons et Colby, qui se battent pour le contrôle de leur richesse et leur famille.

Locke & Key (saison 2) > Trois frères et soeurs retournent, après le meurtre de leur père, dans leur maison d’enfance située dans le Maine dans le but de retrouver des clés magiques détentrices de pouvoirs extraordinaires. Mais un démon veut lui aussi mettre la main sur ces clés.

23 octobre :

The Office (l’intégrale) > Le quotidien d’un groupe d’employés de bureau dans une fabrique de papier en Pennsylvanie. Michael, le responsable régional, pense être le mec le plus drôle du bureau. Il ne se doute pas que ses employés le tolèrent uniquement parce que c’est lui qui signe les chèques.

26 octobre :

Budapest > Vincent et Arnaud, deux amis qui s’ennuient dans leur travail, décident de tout plaquer pour créer « Crazy Trips » : une agence qui organise des enterrements de vie de garçon à Budapest. Sur place, ils sont guidés par Georgio, un expatrié français qui leur dévoile tous les secrets de la ville…

27 octobre :

Halloween > La nuit d’Halloween 1963. Le jeune Michael Myers se précipite dans la chambre de sa soeur aînée et la poignarde sauvagement. Après son geste, Michael se mure dans le silence et est interné dans un asile psychiatrique. Quinze ans plus tard, il s’échappe de l’hôpital et retourne sur les lieux de son crime. Il s’en prend alors aux adolescents de la ville.

Hypnotique > Coincée tant sur le plan personnel que professionnel, Jenn se tourne vers un mystérieux hypnothérapeute, mais elle se retrouve prise dans un jeu de manipulation mortel.

28 octobre :

Le Mobile > Nouveau programme Netflix.

29 octobre :

Le temps de t’oublier (saison 1) > Lina s’essaie à de nouvelles expériences pour passer le temps et ne plus penser à Nico, dont elle est amoureuse, et pouvoir enfin avancer dans sa vie.