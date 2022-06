Netflix organise un vrai Squid Game avec 4,56 millions $ à la clé, comment postuler ?

Squid Game : The Challenge – Crédit : Netflix

Au vu du succès retentissant du premier acte, on s’attendait forcément à une suite. Et c’est tout récemment que Netflix a officialisé la saison 2 de Squid Game pour le plus grand bonheur des fans. Chose plus étonnante, la plateforme au N rouge vient de révéler qu’elle allait organiser un concours Squid Game… dans la vraie vie.

Après le Squid Game organisé par le YouTubeur MrBeast et ses 456 000 $ mis en jeu, Netflix passe à la vitesse supérieure. Le service promet la bagatelle de 4,56 millions de dollars pour le gagnant. Une somme colossale qui devrait attirer plus d’un chaland ! « Les vrais joueurs seront immergés dans l’univers emblématique de Squid Game et ne sauront jamais ce qui les attend. Ici, ils participeront à une série de jeux époustouflants afin de devenir le seul survivant* repartant avec un lot en argent qui changera sa vie », peut-on lire sur le site officiel.

Squid Game : comment envoyer votre candidature ?

La petite astérisque renvoie à une précision importante : « Gagnez ou perdez, tous les joueurs sortiront indemnes. Mais si vous gagnez, vous gagnez gros ! » Composée de « jeux inspirés de la série – ainsi que de nouveaux ajouts surprenants », cette émission de télé-réalité est ouverte à tous les anglophones âgés d’au moins 21 ans. Pour postuler, il suffit de se rendre sur cette page et de renseigner quelques informations sur vous.

À noter qu’il faut être disponible pendant un mois entier début 2023 et posséder un passeport valide permettant de « voyager à tous les endroits que nous spécifions ». Les collaborateurs de Netflix et All3 Media ainsi que leurs proches sont inéligibles. Pour tenter de participer, vous devez envoyer une courte vidéo où vous détaillez vos motivations et votre plan de jeu. Il s’agira aussi d’expliquer ce que vous feriez avec les millions en cas de victoire. Il faut enfin fournir au moins deux photos de vous. À vos candidatures !

