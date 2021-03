Netflix repart à la chasse du partage de compte entre amis

La consommation de séries et de films a bien changé ces dernières années. Quelques années en arrière, il fallait passer au vidéoclub ou télécharger (souvent de façon pirate) pour obtenir le programme de votre choix. L’arrivée du streaming et de grosses plateformes telles que Netflix ont changé beaucoup de choses.

Crédit : pixabay

Néanmoins les offres légales ont un coût et les plateformes se multiplient avec leurs propres exclusivités. Que ce soit pour coller avec un tout petit budget ou limiter les frais tout en ayant accès à de multiples plateformes, les plus débrouillards ont trouvé une solution : le partage de compte.

Le partage de compte et sa légalité

Le concept est simple, vous prenez un abonnement à Netflix à 15,99 € donnant accès à 4 écrans simultanés et vous le partagez avec 3 de vos amis. Vous avez donc un accès à 5,33 € par mois au lieu de 7,99 € pour la formule 1 écran, mais aussi la possibilité d’avoir le contenu en Ultra HD contrairement à la formule solo. Une petite économie donc surtout si l’on répète la manœuvre avec une autre plateforme telle que Disney+ dont la formule de base permet déjà 4 écrans simultanés.

Il faut savoir que partager le votre mot de passe Netflix est explicitement interdit par les conditions générales d’utilisations depuis 2019 : « tout contenu regardé via la plateforme est réservé à un usage uniquement personnel et non commercial et ne doit pas être partagé avec des personnes extérieures à votre foyer ». Si la manœuvre avait pu être tolérée dans le cadre de la famille au sens un peu plus large, l’abus du partage au cercle extérieur et la création de plateformes de partage de comptes poussent Netflix à réagir.

Selon une estimation de Cord-Cutting, il s’agirait d’une perte de 2,3 milliards de dollars par an pour la plateforme SVoD. Cela représente plus ou moins 24 millions de personnes qui regardent Netflix de manière clandestine. Netflix va donc chercher à limiter la fuite le plus possible surtout avec l’arrivée de Star sur Disney+ qui va encore intensifier la concurrence.

Quelles solutions pour lutter contre le partage ?

Selon un rapport de Streamable, les personnes profitant d’un compte partagé commencent à recevoir un message sur leur application leur disant « si vous ne vivez pas avec le propriétaire de ce compte, vous avez besoin de votre propre compte pour continuer la lecture ». Ce message laisse penser qu’à la manière d’un Spotify, l’application prend en compte la géolocalisation de la personne pour accéder au service.

L’application Netflix vous demandera ensuite un code envoyé au propriétaire du compte par SMS ou par e-mail. Si le faire une fois de temps en temps avec un ami proche semble réalisable, la multiplication de cette invitation à chaque épisode pourrait vite freiner le phénomène.

Ce genre de solution ne permettra jamais de supprimer le partage de compte. Il existe des solutions pour contourner le problème, mais leurs mises en œuvre ne sont pas forcément simples. Cela permettra donc à Netflix de limiter la démocratisation du phénomène. Si vous souhaitez néanmoins partager votre connexion malgré cette contrainte géographique, il reste la solution de la colocation.

Source : ubergizmo