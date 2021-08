Netflix septembre 2021 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

La Casa De Papel tire sa révérence – Crédit : Netflix

Comme tous les services de streaming, Netflix fait sa rentrée ! L’occasion de dévoiler la liste des programmes à venir pour le mois de septembre 2021 entre films, séries et documentaires. La Casa De Papel signe son retour, accompagné de Sex Education. Sans oublier Musclor et les Maîtres de l’univers, Collection Agnès Varda, etc. La rédaction vous propose de revenir sur ces productions du mois prochain.

La Casa De Papel signe sa conclusion avec la partie finale volume 1 (3 septembre)

La Casa De Papel arrive prochainement à sa conclusion. La série phare de Netflix commence sa partie finale avec un premier volume diffusé le 3 septembre. L’occasion d’enfin découvrir comme termine cette production débutée modestement et depuis devenue culte dans le monde entier. Les fans seront au rendez-vous.

Sex Education, saison 3 : la série réalisée par Kate Herron (Loki) (17 septembre)

Autre série Netflix à revenir pour le mois de septembre avec une troisième saison : Sex Education. Un programme notamment réalisé par Kate Herron, à qui l’on doit Loki sur Disney+. Une série explorant les questionnements sexuels d’un groupe d’adolescents entre homosexualité, bisexualité et autres thèmes évoqués avec un regard décomplexé.

Lucifer, saison finale pour la série à la fanbase passionnée (10 septembre)

Une autre série tire sa révérence au mois de septembre, connue pour sa fanbase (très) passionnée : Lucifer. Comme son nom l’indique, le Seigneur des Enfers est au centre de l’intrigue, désormais propriétaire d’une boîte de nuit à Los Angeles. Un programme fantastique et souvent teinté d’humour dont le final est attendu par beaucoup après plusieurs années d’intrigue.

Kate, le film d’action de la rentrée chez Netflix (10 septembre)

Kate, le film d’action avec MEW – Crédit : Netflix

Netflix va également proposer l’un de ses nouveaux films exclusifs : Kate. Un film porté par Mary Elizabeth Winstead (Scott Pilgrim, Birds of Prey) avec Woody Harrelson (Carnage dans Venom : Let There Be Carnage). Une production d’action dans laquelle une criminelle est condamnée par un poison mortel lors de sa dernière mission à Tokyo. La femme doit alors retrouver son assassin en moins de 24 heures.

Collection Agnès Varda, immense cinéaste de la Nouvelle Vague (1er septembre)

L’une des plus célèbres cinéastes de la Nouvelle Vague, disparue récemment, s’invite sur Netflix. L’occasion pour les spectateurs de découvrir son cinéma avec plusieurs programmes : Cléo de 5 à 7, Les plages d’Agnès, Panthères, Le Bonheur, Sans toit ni loi, La pointe courte et Une chante, pas l’autre. Une cinéaste importante dans le paysage cinématographique français, mais aussi mondial, en témoigne les nombreux hommages, prix, reçus à l’étranger.

Netflix : le calendrier des sorties de septembre 2021

1er septembre :

Collection Agnès Varda > 6 films et 1 documentaire

Flash (saison 6) > Jeune expert de la police scientifique de Central City, Barry Allen se retrouve doté d’une vitesse extraordinaire après avoir été frappé par la foudre. Sous le costume de Flash, il utilise ses nouveaux pouvoirs pour combattre le crime.

Deadly Class (saison 1) > À la fin des années 1980, Marcus Lopez, un jeune SDF, est admis au sein d’une mystérieuse école privée qui accueille la progéniture des criminels les plus dangereux de la planète.

Chicago Med (saisons 1 à 4) > Le quotidien mouvementé du personnel d’un des plus importants hôpitaux de Chicago.Deuxième spin-off de la série Chicago Fire.

Chicago Fire (saisons 1 à 4) >Le quotidien des pompiers de Chicago. Avec la pression, les responsabilités et les égos surdimensionnés viennent les désaccords et les tensions au sein des membres de l’équipe. Bienvenue au cœur du quotidien des plus nobles des professions !

Les Grands (saison 2) > Rentrée des classes pour les élèves de 3e d’un petit collège de banlieue. Pour Boogie, Hugo, Ilyes et Avril, c’est l’année des choix. Ils sont officiellement les grands de l’école. Séduire ? Être les boss ? C’est vite l’angoisse pour nos ados qui se mettent la pression, tous seuls, comme des grands.

Supergirl (saison 5) > Les aventures de Kara Zor-El, la cousine de Superman, alias Supergirl.

Jerry Maguire > Riche, beau et célèbre, Jerry Maguire, agent des stars du sport americain, l’est. Mais sa vie mondaine et factice lui pèse, et une nuit il se remet en question dans une note qu’il rédige, où il tente de définir le sens qu’il voudrait donner à sa vie. Cette note va provoquer son licenciement et tous ses amis vont le trahir. Seule Dorothy, son assistante, et Rod, un footballeur facétieux, vont lui rester fidèles.

Turning point : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme > Comment les événements catastrophiques du 11 septembre 2001 ont changé le cours de la nation américaine ?

Gone Girl > À l’occasion de son cinquième anniversaire de mariage, Nick Dunne signale la disparition de sa femme, Amy. Sous la pression de la police et l’affolement des médias, l’image du couple modèle commence à s’effriter. Très vite, les mensonges de Nick et son étrange comportement amènent tout le monde à se poser la même question : a-t-il tué sa femme ?

Grease > Les amours tumultueuses de deux adolescents américains en musique et en chanson.

3 septembre :

La Casa de Papel (Partie finale volume 1) > Huit voleurs font une prise d’otages dans la Maison royale de la Monnaie d’Espagne, tandis qu’un génie du crime manipule la police pour mettre son plan à exécution.

6 septembre :

Compte à rebours : Quatre touristes dans l’espace > La série proposera une plongée dans la première mission Inspiration4, qui sera la première à n’envoyer que des civils pour plusieurs jours dans l’espace, en septembre à bord d’une fusée de SpaceX.

8 septembre :

The Circle US (saison 2) > Télé-réalité

Into the night (saison 2) > Lorsque le soleil commence soudain à tout tuer sur son chemin, les passagers d’un vol de nuit en partance de Bruxelles tentent de survivre par tous les moyens.

9 septembre :

BlacKkKlansman : J’ai infiltré le Ku Klux Klan > Ron Stallworth, un officier de police afro-américain du Colorado, a réussi à infiltrer le Ku Klux Klan local et devient presque le chef du chapitre local.

Blood Brothers : Malcolm X & Muhammad Ali > Inspiré du livre Blood Brothers de Randy Roberts et Johnny Smith, et enrichi d’images d’archives inédites, Frères de sang : Malcolm X et Mohamed Ali est un documentaire incontournable sur l’amitié unique entre les deux légendes.

Les femmes et l’assassin > Dans les années 90 à Paris, une commissaire de police et la mère d’une victime de meurtre traquent un tueur en série et tentent de le porter devant la justice.

10 septembre :

Lucifer (saison finale) > Lucifer Morningstar, plus connu sous le nom de Seigneur des Enfers, a renoncé à son trône pour rejoindre le monde des vivants. Désormais propriétaire d’un nightclub à Los Angeles, il va bientôt croiser la route de l’inspecteur Chloe Decker, dont la bonté est à l’opposé de tout ce qu’il incarne.

Kate > Empoisonnée et se sachant condamnée, une tueuse impitoyable a moins de 24 heures pour se venger de ses assassins. Mais, contre toute attente, elle se lie d’amitié avec la fille de l’une de ses anciennes victimes.

Problemos > Jeanne et Victor sont deux jeunes Parisiens de retour de vacances. En chemin, ils font une halte pour saluer leur ami Jean-Paul, sur la prairie où sa communauté a élu résidence. Le groupe lutte contre la construction d’un parc aquatique sur la dernière zone humide de la région, et plus généralement contre la société moderne, la grande Babylone.

12 septembre :

Les Déguns > Après 4 saisons d’immense succès sur Youtube, les Déguns arrivent au cinéma. Nono et Karim, deux vrais « déguns » des quartiers de Marseille, se retrouvent enfermés dans un camp de redressement militaire suite à un cambriolage.

14 septembre :

You vs. Wild : Gardons la tête froide > Dans cette aventure interactive palpitante, Bear, devenu amnésique après un accident d’avion, doit prendre des décisions pour sauver le pilote disparu et survivre.

15 septembre :

Detective Conan (saison 1) > Victime d’une organisation d’hommes en noir qui l’ont empoisonné et l’ont ainsi fait redevenir un enfant, Conan se retrouve contraint de retourner à l’école. Tout en veillant à ce que le secret de sa nouvelle identité soit préservé, il mène des enquêtes et résout des affaires.

Séduction haute tension Latino > Dans cette émission de téléréalité, des célibataires d’Amérique latine sont mis au défi de renoncer au sexe. Pour les motiver : un prix de 100 000 $ à la clé !

Schumacher > Ce documentaire raconte sans détour les coulisses de la carrière d’une légende de la F1, de ses débuts en compétition jusqu’à son sacre chez Ferrari, avant son retour chez le constructeur qui l’a fait démarrer : Mercedes-Benz. Validé par la famille du champion automobile, on vous propose d’entrer dans la course, et de découvrir comment Michael est devenu Schumacher.

16 septembre :

Musclor et les Maîtres de l’univers > Adam, aidé par les membres de son équipage courageux mais inexpérimenté, dont un maître de la technologie, un maître de la magie, un maître de la nature et un maître de la démolitio, ensemble, ils tentent de sauver leur planète Eternia et ses habitants de la tyrannie du méchant conquérant Skeletor.

17 septembre :

Sex Education (saison 3) > La rebelle Maeve entraîne Otis, un ado vierge mais doté d’une mère sexologue, dans la création d’une cellule de thérapie sexuelle clandestine au sein de leur lycée…

21 septembre :

Love on the Spectrum (saison 2) > Documentaire australien

22 septembre :

Dear White People (volume final) > Le prestigieux campus universitaire de Winchester, en proie aux rivalités, aux amours et aux crises identitaires, fait face à une nouvelle révolution. Animatrice d’une émission de radio qui suscite la polémique au sein de l’école, Sam White dénonce les injustices.

Billy Milligan : Ces monstres en lui > À la fin des années 70, un violeur en série prétend que plusieurs personnalités contrôlent son comportement, embarquant l’Amérique dans une épopée judiciaire captivante.

24 septembre :

Blood & Water (saison 2) > Une adolescente obtient son transfert dans le même lycée qu’une jeune fille qu’elle soupçonne d’être sa soeur, enlevée à la naissance 17 ans auparavant.

Sermons de minuit – Midnight Mass > La vie d’une petite communauté insulaire et isolée qui va se retrouver face à d’étranges événements et de sombres présages après l’arrivée d’un mystérieux jeune prêtre.

Braqueurs, la série > Quand sa nièce contrarie un puissant baron de la drogue, Mehdi et sa bande de pros du braquage se retrouvent au cœur d’une guerre des gangs violente. Très violente.

25 septembre :

Tudum > Événement encore secret de Netflix

29 septembre :

Friendzone > Éternel romantique, Thibault croit voir sa chance tourner lorsqu’il rencontre Rose. Mais comment passer de meilleur pote à petit ami ?

Love 101 (saison 2) > Dans les années 1990 en Turquie, des adolescents sont tristes d’apprendre que leur professeure préférée s’apprête à quitter la ville. Afin de la garder auprès d’eux, ils décident de s’arranger pour qu’elle tombe amoureuse.

30 septembre :

La Pat Patrouille (saisons 4 et 5) > Ryder, un jeune garçon de 10 ans, est toujours prêt à venir en aide aux gens de la Grande Vallée. Pour cela, il peut compter sur la Pat’Patrouille pour solutionner n’importe quelle mission de sauvetage.

Bob l’éponge (saisons 4, 8 et 9) > En plein milieu de l’océan pacifique, les aventures mouvementées de Bob l’éponge et de ses amis poissons et crustacés, à Bikini Bottom, la petite bourgade subaquatique où il fait bon vivre…