Netflix sous le feu des critiques pour l’utilisation de l’IA dans un documentaire

Netflix, Les Vérités de Jennifer

Netflix est au cœur d’une controverse suite à l’utilisation présumée d’images générées ou manipulées par l’intelligence artificielle (IA) dans son documentaire Les vérités de Jennifer. Ce film retrace l’histoire tragique de Jennifer Pan, condamnée à perpétuité pour avoir orchestré le meurtre de ses parents en 2010 au Canada.

Netflix accusé d’altérer des images à l’aide de l’IA dans un documentaire sur un fait divers

Plusieurs éléments troublants ont éveillé les soupçons des spectateurs. Sur certaines photographies de Jennifer Pan, ses mains apparaissent déformées, avec des doigts manquants ou des proportions étranges. D’autres clichés présentent des anomalies au niveau du visage, comme une dent anormalement longue ou une fente faciale inexplicable.

Ces imperfections suggèrent que les images n’ont pas été capturées de manière traditionnelle mais plutôt générées ou altérées à l’aide de l’intelligence artificielle. Cette technique, bien que prometteuse, soulève des questions d’éthique lorsqu’elle est appliquée à des récits réels, en particulier dans un contexte judiciaire aussi sensible.

Quelques exemples :

© Netflix / Futurism

Netflix n’a, pour l’heure, pas commenté ces accusations. Ce silence alimente la controverse et suscite l’inquiétude quant à l’utilisation de l’IA pour manipuler la réalité et influencer la perception des événements.

Jennifer Pan attend actuellement un nouveau procès. L’utilisation présumée d’images truquées par Netflix pourrait avoir des implications sur le déroulement de la procédure et la perception du public envers l’accusée, comme le souligne Futurism.

