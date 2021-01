Netflix teste un minuteur sur Android qui stoppe le visionnage après un temps réglable

Netflix vient de lancer aujourd’hui une grande campagne de test sur Android pour une toute nouvelle fonctionnalité. Après avoir introduit une fonction de contrôle de vitesse de lecture, le géant du streaming s’attaque à une tout autre fonctionnalité, le minuteur.

Source : Netflix

Si vous avez l’habitude de vous endormir devant une série, le minuteur vous permettra de limiter le champ de recherche pour revenir au point où vous vous êtes endormi. Fonction extrêmement pratique si vous souhaitez conserver la lecture automatique, qui est désactivable, tout en évitant de longues minutes de recherches et de spoils.

Fonctionnement du minuteur

Le minuteur vous proposera 4 réglages : 15, 30, 45 minutes ou finir le visionnage en cours. À la fin du temps sélectionné, l’application se fermera. Cela permettra, en théorie, de réaliser des économies de batterie ou de simplement ne pas subir un réveil brutal en pleine nuit par une scène plus bruyante qu’une autre. Vous aurez également la possibilité de « snooze » si vous ne vous êtes pas endormi. L’utilisateur pourra alors découvrir la joie de « snoozer » son endormissement en plus de son réveil matinal.

Voici comment cela se présente :

1. Lancez la série, le film ou le documentaire de votre choix.

2. Dans le coin en haut à droite, vous verrez une icône en forme d’horloge appelée Timer.

3. Appuyez sur Timer.

4. Réglez le temps souhaitez sur 15, 30, 45 min ou « finir le visionnage »

Pour l’instant, cette fonction ne sera disponible que pour les profils adultes. Si la fonction semble parfaitement adaptée aux parents souhaitant contrôler l’exposition aux écrans de leurs enfants, leur tendance à toucher l’écran sans arrêt peut rendre la fonctionnalité peu efficace.

Dans le même temps, Netflix travaille sur une version destinée aux enfants qui permettrait aux parents de suivre en détail l’exposition et surtout le type de contenu regardé par nos chères têtes blondes. En attendant cette fonctionnalité, les logiciels de contrôle parental comme Family Link permettent de limiter l’usage de l’application pour une période donnée.

Des fonctions pratiques qui s’ajoutent à un catalogue bien fourni en films et séries qui ne cesse de s’étendre avec de nouveaux contenus. Reste à savoir si tout cela permettra au géant du streaming de garder sa position de leader du secteur face à une concurrence de plus en plus rude.

Source : Theverge