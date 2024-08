Neuralink : un patient joue à Counter-Strike 2 par la pensée, c’est impressionnant

© Valve

En janvier dernier, Elon Musk annonçait qu’un premier cobaye humain, Nolan Arbaugh, avait reçu un implant cérébral Neuralink. Quelques semaines plus tard, il était capable de contrôler une souris et même de jouer à Mario Kart et Civilization par la pensée.

Alex, le deuxième patient opéré à l’Institut neurologique Barrow dans l’Arizona peut, lui aussi, se servir de son implant Link pour de multiples tâches. Il est notamment capable de jouer à Counter-Strike 2 par la pensée.

Son implant Link lui permet de jouer à Counter-Strike 2 par la pensée

Neuralink révèle que seulement cinq minutes après son opération, Alex pouvait déjà contrôler un curseur de souris avec son esprit grâce à sa puce Link. Le jeune homme, qui travaillait comme technicien automobile avant de subir une lésion de la moelle épinière, peut aussi jouer à des jeux de tir à la première personne grâce à l’implant.

Il l’utilise avec un Quadstick, une manette à contrôler avec la bouche, afin de se déplacer et viser simultanément. « Le simple fait de courir est tellement agréable parce que je peux regarder d’un côté à l’autre, sans avoir besoin de bouger le Quadstick de gauche à droite… Je peux réfléchir à l’endroit où je dois regarder et cela va là où je le veux. C’est fou », se réjouit-il dans l’article publié par Neuralink.

Une vidéo disponible sur le compte officiel de l’entreprise montre Alex en train de jouer au FPS Counter-Strike 2 avec son Quadstick et son implant Link. Il parvient à faire quelques kills et à se déplacer rapidement grâce à cette double assistance.

Ces tests effectués par Neuralink doivent prouver la performance de son implant Link et démontrer qu’il n’est pas dangereux pour la santé des patients. L’entreprise souhaite que l’appareil aide à « se nourrir et se déplacer de manière plus indépendante en contrôlant un bras robotisé ou un fauteuil roulant ».