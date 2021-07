Nintendo : Donkey Kong n’a jamais été l’ennemi de Mario

Mario et Donkey Kong sont deux des personnages les plus iconiques de Nintendo. Le premier est devenu l’emblème de la marque, et le second est le plus ancien héros créé par Nintendo encore en activité. Alors que Donkey Kong fête ses 40 ans cette année. Peu de gens s’en rappellent, mais Mario était en fait l’antagoniste du premier Donkey Kong, nommé Jumpman.

Donkey Kong premier du nom. Crédit : Nintendo

Mario, aussi incroyable que cela puisse paraître aujourd’hui, n’a pas débuté avec la série de jeux portant son nom, mais bien dans le premier Donkey Kong. Dans ce jeu désormais mythique, Jumpman, Mario donc, est opposé à « Donkey Kong ». Celui-ci est en fait Cranky Kong, le grand père de Donkey Kong, qui s’est échappé d’un cirque et a capturé Pauline, que Mario devra sauver.

Cranky Kong était l’ennemi de Mario, et non pas Donkey Kong

Initialement baptisé Mr. Vidéo, Shigeru Miyamoto finira par le renommer Jumpman pour sa première apparition dans Donkey Kong. Il sera ensuite rebaptisé Mario à l’occasion de Donkey Kong Jr, un an plus tard, et deviendra par la suite le personnage iconique de Nintendo. Quant à Cranky Kong, il apparait dans les récents Donkey Kong, notamment Donkey Kong Country : Tropical Freeze.

Par conséquent, Donkey Kong et Mario ne sont en fait pas ennemis, puisque le méchant originel du plombier à la moustache était en fait Cranky Kong. C’est donc plutôt une rivalité qui oppose Mario et Donkey Kong, ce dernier étant le petit fils de l’ennemi originel de Mario. Pour résumer, Mario était à Cranky Kong ce que King K. Rool est à Donkey Kong. Quoi qu’il en soit, il n’est pas exclu de voir une future opposition entre les deux personnages mythiques.

Le premier jeu Donkey Kong est sorti en 1981. Nintendo n’a pour l’instant rien prévu officiellement pour l’anniversaire de son plus ancien héros, contrairement à Zelda qui va proposer un remake de Skyward Sword et une Game & Watch pour ses 35 ans. On imagine que des nouvelles pourraient arriver d’ici la fin d’année pour ce qui est de Donkey Kong.

Source : screenrant.com