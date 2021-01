Nintendo : la fin de Netflix sur Wii U et Nintendo 3DS

Fin de service pour l’application Netflix sur ces 2 consoles. Si vous regardez exclusivement sur ces plateformes, vous avez environ six mois pour trouver une alternative.

Le 30 juin 2021, c’est la date à laquelle Netflix ne fonctionnera plus sur les deux consoles de Nintendo. Comme l’avait précisé la firme nippone il y a quelque temps, il n’est plus possible de télécharger l’application depuis le 31 décembre 2020. Si vous ne l’avez pas fait avant cette date, il est trop tard. Lorsque les services cesseront pour les deux consoles, il vous faudra vous orienter sur d’autres appareils pour profiter de la bibliothèque Netflix.

Famille Nintendo 3DS. Source : Nintendo

Sur son site, Nintendo a fait la déclaration suivante : « À partir du 31 décembre 2020, l’application Netflix ne sera plus disponible au téléchargement pour les nouveaux utilisateurs sur le Nintendo Eshop des consoles Wii U ou de la famille Nintendo 3DS. Pour les utilisateurs existants, il sera possible de télécharger à nouveau l’application. Le fonctionnement du service se poursuivra jusqu’au 30 juin 2021. Merci à tous ceux qui ont profité de Netflix sur ces consoles ces dernières années. »

Des consoles en fin de vie

De nos jours, quasiment tous les appareils connectés disposant d’un écran que vous possédez sont capables de faire tourner Netflix. Le service est devenu un quasi incontournable de la dernière décennie. Que vous soyez en train de lire cet article sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur, vous êtes certainement à quelques clics pour ouvrir Netflix et regarder la série de votre choix. Le service vidéo s’est même développé au point d’atteindre les consoles de jeu vidéo, y compris les nouvelles générations comme la PS5 ou la Xbox Series X.

Dans ce contexte, il est difficile d’imaginer qu’un utilisateur regarde régulièrement et exclusivement Netflix sur l’une des 2 consoles en fin de vie, ce qui justifierait l’arrêt du service. Si c’est le cas, Nintendo adresse donc ce qui peut être pris comme un ultime avertissement, Netflix va disparaître du catalogue.

Cette annonce intervient quelques mois après l’arrêt du support de la 3DS en septembre dernier. Cette dernière prend une retraite bien méritée après quasiment 10 ans de bons et loyaux services. En effet, maintenant bien installée sur le marché, c’est la Nintendo Switch qui a pris la place de représentante que ce soit comme console de salon ou console portable.

Plus de Netflix chez Nintendo

Avec l’arrêt du support de l’application sur les anciennes consoles, c’est donc la fin de Netflix sur Nintendo. En effet, le service de vidéo à la demande n’est toujours pas disponible sur la Switch. Il est important de préciser qu’il n’y a, pour le moment, aucune communication claire sur la date (ou l’absence) de la sortie de l’application populaire sur cette console. SI vous souhaitez absolument un service de VoD sur votre Switch, il ne vous reste plus qu’à vous tourner vers d’autres fournisseurs comme Hulu.

Source : bgr