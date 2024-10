Nintendo recrute jusqu’à 10 000 participants pour des tests mystérieux sur Switch Online

Image par Joshua Amaro de Pixabay

Nintendo Switch Online est l’écosystème de la console de jeu vidéo Nintendo Switch. Il est accessible directement depuis le menu principal (Home) de votre console quelle que soit sa version (Nintendo Switch OLED, Nintendo Switch ou Nintendo Switch Lite).

Sortie en 2017, la Nintendo Switch est la nouvelle génération de console de la marque japonaise du jeu vidéo Nintendo. Il s’agit d’une console hybride. Elle peut en effet à la fois servir de console portable ou de console de salon, en se branchant sur votre téléviseur.

Un mystérieux test va avoir lieu sur le Nintendo Switch Online

Alors que le teasing sur la Nintendo Switch 2 bat son plein, et que la sortie d’un réveil-matin Mario vient d’être annoncée, Nintendo ouvre ce jeudi 10 octobre un test grandeur nature ouvert aux abonnés Nintendo Switch Online.

Seulement voilà, il n’y en aura pas pour tout le monde !

La fonctionnalité en test pourrait être n’importe quoi et les idées vont bon train. Ainsi, les rédacteurs de The Verge y sont allés de leur imagination pour émettre des suppositions : arrivée des jeux GameCube (après Nintendo 64, Game Boy Advance et SEGA Mega Drive), avant-première d’une mini console rétro Wii, ou peut-être un nouveau jeu Star Fox.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur cette page entre le jeudi 10 octobre et le mardi 15 octobre. Les utilisateurs non japonais seront acceptés au fur et à mesure (premier arrivé, premier servi). Pour les utilisateurs japonais, selon le nombre, un tirage au sort sera réalisé.

Pour participer au test, vous devez disposer d’un compte Nintendo, être un utilisateur actif du Nintendo Switch Online + Pack additionnel, avoir 18 ans ou plus, être dans l’un des pays sélectionnés (Japon, USA, Royaume Unis, France, Allemagne, Italie ou Espagne).

Ce sont 10 000 participants qui seront sélectionnés et l’inscription sera stoppée dès ce nombre atteint. De plus, Nintendo annonce que pour participer au test, vous devrez télécharger du contenu exclusif sur votre console. Le test aura lieu du 23 octobre au 5 novembre 2024.

Pour aller plus loin :