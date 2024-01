La Nintendo Switch 2 aurait droit à un remaster de cette trilogie de jeux encensés par la critique

La Nintendo Switch 2 est pressentie pour une sortie cette année et les jeux qui pourraient sortir dessus commencent à fuiter. Ainsi, la trilogie Bayonetta serait remasterisée pour la future console, permettant de tirer parti de ses performances améliorées.

© Nintendo

Bonne année 2024 ! Si l’on en croit la rumeur, cette année devrait marquer la sortie de la Nintendo Switch 2. Sa présentation serait imminente : selon Zippo, un informateur réputé pour ses fuites sur Nintendo, la future console serait présentée avant février. Il s’appuie sur des « sources internes » qui lui auraient confirmé que la Nintendo Switch 2 est en développement depuis plus de trois ans et maintenant prête à être dévoilée au public.

Alors quels jeux aura droit cette console ? Certains noms circulent déjà, comme Visions of Mana qui serait prévu pour la sortie de la Nintendo Switch 2, ou encore Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur. Un leaker italien vient ajouter sa pierre à l’édifice. Nash Weedle affirme sur X que la trilogie Bayonetta sera remasterisée pour la Nintendo Switch 2. Ces jeux revus pour la Nintendo Switch 2 présenteraient des visuels mis à jour et des performances améliorées.

🔥Leak Express:



💫Relanzamiento



BAYONETTA recibirá una edición TRILOGY con sus tres juegos principales en un pack para la Switch 2.



Los juegos traerán mejoras visuales (HDR confirmado) y de rendimiento.



Por retrocompatibilidad también se podrá jugar en Switch 2 con mejoras. pic.twitter.com/jHjkLeVUwK — Nash Weedle “El Analista de Leaks” (@NWeedle) December 28, 2023

La trilogie Bayonetta aurait des performances accrues sur Nintendo Switch 2

Les Bayonetta sont des beat them all encensés par la critique qui ont une base de fans dévouée. Seulement jusqu’ici, ces jeux ont été quelque peu limités par le matériel des consoles Nintendo. Bayonetta 3, sorti en 2022, avait essuyé quelques critiques à cause de ses problèmes de performances : des temps de chargement longs, un framerate au ralenti lors des scènes d’action…

La Nintendo Switch 2, avec ses performances accrues, permettrait de rendre justice à ces jeux, jusqu’ici entravés par le matériel de la Switch vieillissante de 2017. Selon Nash Weedle, Ces versions remasterisées prendraient notamment en charge la HDR. La high-dynamic-range, ou imagerie à grande gamme dynamique dans la langue de Molière, permet de rendre des graphismes avec une gamme de couleurs et une luminosité accrues. L’expérience de jeu est ainsi beaucoup plus belle.

S’ils venaient au jour, il est probable ces remasters soient exclusifs à la Nintendo Switch 2. Si Bayonetta premier du nom était un jeu multiplateforme, Bayonetta 2 et Bayonetta 3 étaient des exclusivités Nintendo. La franchise fait d’ailleurs figure d’exception dans le catalogue Nintendo : les Bayonetta figurent parmi les seuls classés PEGI 18 publiés par le géant japonais.