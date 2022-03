Nintendo Switch : voici comment résoudre la plupart des problèmes

Nintendo Switch OLED © Aymeric Geoffre-Rouland / Tom’s Guide FR

La Nintendo Switch vous permet de jouer à vos jeux en déplacement ou chez vous, une fois connectée à votre téléviseur. Habituellement, la console hybride de Nintendo fonctionne à merveille, vous permettant de jouer sans accrocs aux plus grandes franchises Nintendo comme Mario, Zelda et Animal Crossing.

Toutefois, la Nintendo Switch n’est pas à l’abri des problèmes. Il existe de nombreux petits soucis potentiels que vous pourriez rencontrer, que ce soit en termes de matériel ou de logiciel. Si vous n’avez pas de chance et que vous vous retrouvez avec une console qui déraille, nous avons rassemblé les problèmes les plus courants que la Nintendo Switch peut avoir et surtout, comment les résoudre.

La batterie de la Nintendo Switch se vide rapidement

L’autonomie de la batterie de votre Nintendo Switch dépend du modèle que vous possédez :

La batterie de la Nintendo Switch OLED et de la Switch standard (2.0) portant un numéro de série commençant par XK ont une autonomie d’environ 4,5 à 9 heures.

La Nintendo Switch avec un numéro de série commençant par XA a une autonomie d’approximativement 2,5 à 6,5 heures.

Une Nintendo Switch Lite a environ 3 à 7 heures de batterie.

La batterie de votre Nintendo Switch se décharge plus rapidement si vous jouez à des jeux intensifs et que la luminosité est élevée. Il existe toutefois différentes façons de prolonger la durée de vie de la batterie de votre console. Vous pouvez par exemple diminuer la luminosité dans : Paramètres de la console > Luminosité. Vous pouvez aussi désactiver le Wi-Fi et le Bluetooth quand vous ne vous en servez pas.

À lire : Switch Lite : une batterie plus petite, mais à la longévité accrue

Sachez toutefois que la batterie de la Nintendo Switch est au lithium-ion. Autrement dit, son efficacité diminuera donc avec le temps. Selon Nintendo, après 800 cycles de charge, la durée de vie de la batterie de la console baissera d’environ 80 %. Mais si la batterie de votre Switch ne tient que quelques minutes, contactez Nintendo pour une assistance.

En outre, si vous ne l’utilisez pas, sachez que la firme japonaise vous conseille de recharger la batterie de la console au moins une fois tous les six mois, afin d’éviter une mauvaise surprise lorsque vous l’utiliserez à nouveau.

Plus assez d’espace de stockage pour installer des jeux

La Nintendo Switch propose 32 Go de stockage interne et le modèle OLED 64 Go, dont une partie est réservée au système. Si vous téléchargez de nombreux jeux sur votre système, il ne faudra pas longtemps avant de manquer d’espace. Il y a cependant plusieurs manières de contourner ce souci.

Tout d’abord, vous pouvez utiliser les outils de gestion des données de la Switch pour libérer de l’espace. Accédez à Paramètres > Gestion des données > Archivage rapide. Ici, vous pouvez désinstaller des éléments, que vous pourrez toujours retélécharger plus tard.

Alternativement, vous pouvez acheter une carte microSD (jusqu’à 2 To maximum) et l’insérer dans votre Switch. Ensuite, allez dans Paramètres système > Gestion des données pour déplacer les données entre la Nintendo Switch et la carte microSD.

Sans rien faire, les éléments bougent tout seul à l’écran

Vous ne touchez à rien et votre jeu semble jouer tout seul ? La caméra tourne autour du personnage alors que votre manette est posée à côté ? Vous êtes probablement victime de Joy-Con Drift. Mais peut-être pas.

Tout d’abord, depuis l’écran d’accueil, sélectionnez l’option Manettes pour vous assurer que vos Joy-Con sont connectés à la Nintendo Switch. Sinon, vous pouvez rechercher et associer Joy-Con à partir d’ici.

Ensuite, mettez à jour le micrologiciel de votre manette via Paramètres > Manettes & capteurs > Mise à jour des manettes. Troisièmement, recalibrez vos manettes via Paramètres > Manettes et capteurs > Calibrage des sticks / Calibrage des gyroscopes et suivez les instructions à l’écran.

À lire : Problème de Joy-Con sur la Switch : Nintendo visé par un recours collectif

Si vos Joy-Con dérivent, vous constaterez peut-être que rien de tout cela ne fonctionne. Il s’agit d’un problème matériel bien connu, même sur le modèle OLED. Après avoir ignoré le problème pendant des lustres, Nintendo a finalement reconnu le problème et devrait normalement réparer gratuitement votre Joy-Con (ou votre Switch Lite, puisque vous ne pouvez pas détacher les manettes).

La Switch ne se connecte plus à Internet

Avoir une Nintendo Switch connectée à Internet est intéressant : vous pouvez bénéficier de mises à jour logicielles, télécharger des jeux, jouer contre d’autres en ligne, et plus encore. Mais cela peut être frustrant de voir qu’elle ne veut plus se connecter à Internet.

La première étape la plus simple consiste à redémarrer votre Nintendo Switch. Maintenez le bouton d’alimentation physique de la console enfoncé (pendant 3 à 4 secondes), puis sélectionnez Options d’alimentation > Redémarrer.

Si cela ne fonctionne pas, accédez à Paramètres > Internet > Tester de connexion pour vérifier les paramètres. Assurez-vous d’être connecté au bon réseau (surtout si vous vous déplacez souvent). Notez tous les codes d’erreur et recherchez-les en ligne.

Consultez également la page d’informations sur l’état du réseau de Nintendo pour voir si le problème vient de Big N ou de chez vous.

Apparition de pixels morts sur l’écran de la Switch

Si vous remarquez des petits points noirs ou blancs permanents sur l’écran de votre Nintendo Switch, il s’agit de pixels morts. Un pixel mort peut survenir à la suite d’une mauvaise manipulation et de dommages par l’utilisateur. Mais il peut également survenir sans action de votre part. N’hésitez pas à contacter Nintendo pour voir si la garantie peut prendre en charge la réparation ou l’échange.

Combien dure la garantie de la Nintendo Switch ?

En France, Nintendo garantit à l’acheteur original que le produit matériel est exempt de tout défaut de matériel ou de fabrication pendant douze 12 mois à compter de la date de l’achat, soit un an. Si vous rencontrez un problème que nous n’avons pas listé ici, n’hésitez pas à contacter l’assistance de Nintendo.