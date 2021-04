Nintendo Switch : voici la plus grande console au monde qui fonctionne parfaitement

Un Youtubeur a eu l’idée de fabriquer la plus grande Nintendo Switch au monde. Elle mesure 1,70 m de longueur pour 70 cm de hauteur avec un poids de presque 30 kg. Encore plus étonnant, cette Nintendo Switch fonctionne parfaitement.

La Nintendo Switch fait beaucoup parler d’elle dernièrement, mais cela concerne généralement la prochaine Switch Pro tant attendue qui serait vendue entre 350 et 400 dollars. Faute d’une annonce officielle de la Switch surpuissante, voici la plus grande Nintendo Switch au monde créée par le Youtubeur Michael Pick. Elle fait 1,70 m de longueur pour 70 cm de hauteur, le tout avec un poids de presque 30 kg.

La plus grande Nintendo Switch au monde – Crédit : Michael Pick / YouTube

Féru de produits tech, Michael Pick partage notamment des vidéos comme le plus petit MacBook Pro ou encore le plus petit PC gaming au monde. Il est cette fois-ci parti à l’opposé avec la plus grande Nintendo Switch au monde qui fonctionne. Nous vous avons d’ailleurs récemment présenté la plus petite Nintendo 64 au monde qui tient dans votre main.

Une Nintendo Switch géante qui affiche les jeux en 4K

Selon Michael Pick, la Nintendo Switch est une bonne console portable, mais le problème est qu’elle « se perd facilement ». Pour remédier à ce problème, il a fabriqué une console géante dont le boîtier est composé de planches de bois peintes. Les boutons des Joy-Con sont tous parfaitement fonctionnels. Le Youtubeur a fait une démonstration avec le jeu de course Mario Kart. Ce n’est pas très pratique pour terminer premier de la course, mais le plus important est que cela fonctionne.

Heureusement, cette Nintendo Switch géante est également compatible avec une manette Bluetooth de taille normale comme la Pro Controller. Michael Pick a expliqué comment il a créé cette console hors-norme. En fait, un véritable Joy-Con est tout simplement placé dans un châssis imprimé en 3D. Celui-ci est collé à l’intérieur du boîtier en bois avec des morceaux de scotch. Chaque pression exercée sur les boutons de la console géante est donc relayée au véritable Joy-Con. En ce qui concerne l’écran, l’énorme console n’est pas compatible avec les fonctionnalités tactiles. Cependant, elle a l’avantage d’afficher les jeux en 4K. En effet, Michael Pick s’est servi d’un téléviseur compatible 4K.

Enfin, le Youtubeur a donné cette Nintendo Switch au Saint Jude’s Children’s Hospital. Au début de l’année, un investisseur particulier de l’affaire GameStop avait également donné plusieurs consoles Nintendo Switch ainsi qu’une collection de jeux à l’hôpital pour enfants du Minnesota, aux États-Unis.

Source : Ubergizmo