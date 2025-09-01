Nissan quitte le top 10 mondial après 16 ans de présence

Crédit : Nissan

Marché automobile 2025 : Nissan perd du terrain face à ses rivaux

Pour la première fois depuis 16 ans, Nissan sort du top 10 des ventes mondiales. Ce recul reflète à la fois une conjoncture difficile et une concurrence féroce. Pendant que Toyota, Volkswagen et Hyundai consolident leurs positions, Nissan peine à suivre le rythme.

Selon les chiffres publiés par Nikkei Asia, le constructeur japonais n’a vendu que 1,61 million de véhicules au premier semestre 2025, soit une baisse de 6 % par rapport à l’année précédente. Le contraste est flagrant face à ses concurrents. Suzuki, longtemps derrière Nissan, l’a même dépassé avec 1,63 million de ventes. Les marques chinoises, comme BYD, gagnent aussi du terrain et s’imposent parmi les dix plus grands constructeurs mondiaux.

Des choix stratégiques contestés

Derrière ces mauvais résultats se cachent plusieurs erreurs de stratégie. Les rappels massifs liés à des moteurs défectueux ont écorné la réputation de la marque. En Chine, premier marché automobile mondial, les ventes de Nissan ont chuté de 18 %. La Leaf, modèle phare des voitures électriques, n’arrive plus à rivaliser face aux nouveautés de Volkswagen, Hyundai et Tesla.

Les clients veulent des véhicules plus durables et moins polluants, tandis que les gouvernements renforcent leurs normes environnementales. Les voitures électriques et hybrides ne sont plus une option, mais une nécessité. Des marques comme Ford, Kia et Chevrolet accélèrent leur transition. Nissan, qui était en avance il y a quelques années avec la Leaf, semble avoir perdu le leadership.

Des pertes financières inquiétantes

La situation financière du constructeur reflète ses difficultés commerciales. Au deuxième trimestre 2025, Nissan a enregistré une perte de 15,7 milliards de yens (environ 90 millions d’euros). Ces résultats négatifs s’ajoutent à une lourde perte de 28,5 milliards de yens l’an dernier.

Pour se relancer, Nissan doit agir vite. La priorité est de réduire ses coûts de production tout en investissant dans la recherche et le développement. Le constructeur devra miser sur des modèles électriques compétitifs, une meilleure présence sur le marché numérique, des partenariats technologiques, et une distribution modernisée. Le Nissan Qashqai et la Leaf, modèles emblématiques, pourraient être repensés pour retrouver leur rôle central.

Source : GT Automotive