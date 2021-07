Nothing Ear 1 : on connait la fiche technique des écouteurs sans fil transparents !

La nouvelle start-up Nothing n’aura finalement pas attendu la présentation de ses premiers écouteurs True Wireless, nommés Ear 1, pour dévoiler une partie de leurs caractéristiques techniques.

Dans une interview accordée à CNET, l’entreprise de Carl Pei, co-fondateur de OnePlus, a donné un aperçu du design de ses écouteurs sans-fil, mais aussi de leur fiche technique.

Ear 1 – Crédit : Nothing

Après avoir quitté OnePlus, son cofondateur Carl Pei a levé des fonds pour créer une nouvelle start-up dans l’audio, qu’il a nommé Nothing, ou « Rien », en français. Son premier produit sera une paire d’écouteurs sans fil qui se démarquera visiblement très bien de la concurrence, puisque ceux-ci seront presque entièrement transparents.

Nous avions déjà eu l’occasion de voir des fuites qui dévoilaient à quoi allaient ressembler les écouteurs, mais Nothing nous a désormais donné un meilleur aperçu de leur design. Nothing révèle que produire des écouteurs transparents n’a pas été de tout repos, puisque l’entreprise a essuyé de nombreux refus de la part de fournisseurs.

Les Ear 1 sont les premiers écouteurs transparents

Concevoir des écouteurs transparents n’est pas aussi facile que s’ils ne l’étaient pas, puisque les composants ne peuvent pas être dissimulés derrière des couches opaques de plastique. Par conséquent, Nothing a dû s’assurer que tous les composants qu’il utilisait dans ses écouteurs ne présentaient aucun défaut.

Ainsi, Car Pei mentionne notamment le problème des aimants du boîtier, qui se devaient d’être parfaitement polis. Ce sont des exigences auxquelles les fabricants n’ont pas l’habitude de répondre, et deux fournisseurs d’aimants s’étaient donc désolidarisés du projet.

Que sait-on des caractéristiques des Ear 1 ?

Nothing a dévoilé une partie de la fiche technique de ses Ear 1. On sait désormais que le boîtier des écouteurs sans fil offrira une batterie de 570 mAh. Au total, les écouteurs auront une autonomie de 24 heures avec la réduction de bruit active, et 36 heures sans. Les Ear 1 offriront donc une autonomie similaire aux Sony WF-1000XM4, qui sont pour l’instant les meilleurs écouteurs sans fil de 2021.

Les True Wireless de Nothing pourront récupérer 6 heures d’autonomie en seulement 10 minutes de charge. Il faut également noter qu’ils seront compatibles avec la recharge sans fil, ce qui permettra de les recharger avec votre smartphone s’il dispose de la recharge sans fil inversée.

Nothing va présenter ses écouteurs Ear 1 le 27 juillet prochain. Ceux-ci seront disponibles à la vente à 99 euros. D’après l’entreprise, les Ear 1 s’attaqueront directement aux AirPods Pro d’Apple, pourtant vendus plus de deux fois plus cher.

Ear 1 – Crédit : Nothing

Source : CNET